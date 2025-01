El PSOE exige el cese del gerente del IMEB por su gestión en la falta de calefacción del CEIP Ses Rotes Velles

El Grupo Municipal Socialista instó este viernes al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), a cesar de manera inmediata al gerente del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), Néstor García, al considerar que ha mentido en torno a la crisis abierta por la falta de calefacción en el colegio de Ses Rotes Velles, en Santa Ponça.

En declaraciones a este diario, García responsabilizó de la situación al anterior gobierno municipal de izquierdas, al que achacó que encargase un proyecto con deficiencias técnicas y no previese la dotación presupuestaria suficiente para ejecutarlo antes, unas afirmaciones que ha criticado la oposición socialista.

“Es inaceptable que el actual equipo de gobierno de PP-Vox nos eche la culpa del problema de la caldera del CEIP Ses Rotes Velles cuando ellos ya llevan casi dos años gobernando. Se escudan en un proyecto que les dejamos hecho. Pero, si PP-Vox encuentran que el proyecto redactado no era el correcto, ¿por qué sacaron a licitación la obra con ese mismo proyecto?", afirmó el edil socialista Borja Martorell.

"Otra acusación que vierte es que no tenían una dotación presupuestaria para sacar adelante el proyecto ¿por qué no se hizo una modificación de crédito durante el 2023 bajo el gobierno de PP-Vox? ¿por qué no incluyeron esta partida durante el 2024? ¿Nos pueden explicar cómo se deja en un cajón una licitación? Lo que está claro, es que una vez más se encuentran un proyecto iniciado y son incapaces de no tener problemas durante su ejecución”, agregó.

Martorell también pidió explicaciones al gerente del IMEB por "echar la culpa a los técnicos de su falta de gestión y supervisión con la obra del cambio de caldera". “¿De verdad que los responsables políticos del IMEB están descargando toda la responsabilidad de este problema en los técnicos municipales? ¿De verdad alguien se cree que los políticos que llevan gobernando casi dos años no tienen ninguna responsabilidad de lo que ha ocurrido?", aseveró.

Avisos desde el centro

Martorell recordó los avisos que la dirección del centro ha enviado al Ayuntamiento de Calvià durante los últimos meses y se preguntó por qué no actuaron en ese momento. “Nos parece ridículo que casi dos años después nos sigan culpando de su falta gestión. El problema de esta obra es que desde el equipo de gobierno no estuvieron encima de ella supervisando su ejecución, y el claro ejemplo es estar desde el verano sin el problema solucionado. El centro llevaba meses avisando a Ayuntamiento y Conselleria de la falta de calefacción. PP-Vox no hicieron nada por solucionarlo hasta que la noticia saltó a los medios de comunicación. Es la única realidad que existe, todo lo demás, es querer descargar responsabilidad en otras personas", arguyó el edil.