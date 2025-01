El PSIB reclama tramitar como proyecto de ley el decreto sobre las macrogranjas porque tiene "demasiadas carencias"

El PSIB ha adelantado que rechazará el decreto del Govern para la regulación de las macrogranjas en Balears porque, a su juicio, tiene "demasiadas carencias" y han solicitado que se tramite como proyecto de ley para presentar alegaciones. En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, ha criticado los criterios fijados por el Govern para definir las macrogranjas.

Además, ha advertido que en los tres artículos que tiene el decreto no se aborda el caso de las macrogranjas porcinas o bovinas, por lo que, a su modo de ver, a esta legislación "le falta solidez". "Parece que se quiere parar un proyecto concreto con una norma general y legislar en caliente no es bueno, habría que haber hecho un 'tèntol' y después legislar", ha afirmado. Para el diputado, este modelo de agricultura intensiva "no tiene cabida en Balears" y han solicitado que el decreto se ajuste a la realidad de cada una de las islas.

El PSIB ha solicitado que se apueste por una agricultura y ganadería "extensiva y familiar", que "se adapte a los parámetros de Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera" y ha reivindicado iniciativas que "las pongan en valor". De este modo, han considerado que el decreto es "insuficiente" porque "con tres artículos difícilmente se puede dar cobertura legal". Pons ha resaltado la incidencia de las granjas industriales a nivel medioambiental, el impacto que tienen en los acuíferos y ha considerado que el decreto no introduce "medidas correctoras" en ese sentido, ni en el plano del bienestar animal.

También ha recriminado que no se estime el impacto paisajístico que tienen este tipo de explotaciones, ni los olores y ruidos que generan.

En lo referente a los nuevos parámetros que establecerá el Govern para la creación de granjas avícolas en Baleares, ha reprochado que se permitan las de hasta 160.000 aves en Mallorca y Menorca, mientras que en el resto de islas podrían albergar instalaciones de hasta 80.000 aves, cuando el límite para considerarla una macrogranja estaba en 40.000 aves.

El representante de los socialistas ha apuntado que el Govern, desde el BOIB, da señales de hacia dónde se tienen que orientar los esfuerzos inversores pero si después se hace "lo contrario", como, a su juicio, ha ocurrido en el caso de la macrogranja de Sineu, esto genera una "incerteza inversora". "Los empresarios tiene que saber dónde invertir con seguridad y certezas, por eso el PSIB defiende granjas que no sean de tipo industrial, reguladas con unas características concretas, no como ha hecho el Govern que va y viene", ha manifestado.

Por estos motivos, también ha anunciado que pedirán la comparecencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Agricultura, Fernando Fernández, para que expliquen las gestiones que hizo el Govern al respecto del caso de Sineu.

La consellera insular del PSIB en el Consell de Mallorca Joana Maria Adrover ha afirmado que este decreto es una "cortina de humo" para detener la "presión popular". En ese sentido, ha aseverado que el PP, con el decreto, "regala una falsedad cómoda" que amenaza el modelo agrícola tradicional desde el punto de vista medioambiental, económico y de la salud pública, puesto que, a su parecer, "blanquea el concepto de explotación intensiva de aves". "Es una normativa que dispersa el problema a toda la isla de Mallorca y en todas las islas, que no ofrece garantías, control, seguridad, sostenibilidad, no ayuda al sector primario y no se preocupa por el bienestar animal", ha alegado.

Adrover ha anunciado que también presentarán mociones para regular las explotaciones ganaderas en los ayuntamientos y el Consell de Mallorca, al que han recriminado que no haya pedido el traspaso de las competencias en materia de agricultura.