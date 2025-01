La oposición exige la prohibición de vehículos turísticos a motor por las zonas naturales de Alcúdia

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcúdia reclaman al equipo de gobierno (PP, Vox y UxA) que aplique “con rigor” la ordenanza que prohíbe la práctica deportiva con vehículos motorizados y la realización de itinerarios turísticos con estos vehículos (quads o buggies) en los espacios naturales. El grupo municipal de Més presentó una moción en el pleno de este martes instando al Consistorio a aplicar con más contundencia la ordenanza y que, en el caso de vías que no estén ubicadas en zonas naturales, se reclamen autorizaciones a las empresas que organizan este tipo de actividades. También se insta al equipo de gobierno la imposición de sanciones a los infractores y la puesta en marcha de una campaña informativa entre residentes y turistas sobre esta cuestión. La moción fue apoyada por el resto de partidos de la oposición: PSOE, Podem y El Pi.

El gobierno local, por contra, votó en contra de la propuesta con el argumento de que “esta ordenanza municipal ya se aplica con rigor”. La alcaldesa Fina Linares (PP) explicó que durante la temporada turística alta una empresa se encarga de vigilar este tipo de actividades y también se refirió al envío de una circular a las empresas turísticas para informar de las limitaciones.

No obstante, desde Més expresaron sus “dudas” de que realmente la ordenanza municipal se aplique y recordaron las “discrepancias” existentes sobre si se debía prohibir el acceso de estos vehículos motorizados a la ermita de la Victòria. En este sentido, el regidor Juan Sendín, de Vox, replicó que la ley de Seguridad Vial “dice que cualquier vehículo a motor puede circular por las vías aptas para la circulación como la de la Victòria e incluso, a pesar de que no nos guste, también pueden hacerlo por el camino del Coll Baix”. Sendín añadió que se solicitará un informe a la dirección general de Tráfico sobre esta cuestión porque “es una ley estatal que no nos podemos saltar a la torera”.

Més argumentó que la ordenanza “no diferencia” entre las vías preparadas para la circulación y las que no lo son. “El artículo es claro: se prohibe la circulación de estos vehículos en los espacios naturales y concretamente desde el paso canadiense que es la entrada de la finca de la Victòria”. Según esta formación, la ordenanza “se aplica solo a medias”, ya que se ha instalado un cartel que informa sobre la prohibición en la entrada del camino del Coll Baix, pero no en el camino de la Victòria, por lo que Més reclama al Ayuntamiento que lo instale en este punto porque es una de las zonas naturales “más masificadas” del municipio.