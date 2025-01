Alcúdia se declara como "pueblo de acogida" de menores migrantes

El pleno celebrado este martes en Alcúdia ha aprobado, con los únicos votos en contra de la ultraderecha, una moción de Més en la que se instaba al Ayuntamiento a declarar el municipio como “pueblo de acogida” de migrantes menores no acompañados debido al aumento experimentado en los últimos años en la llegada de estos jóvenes a la isla, un fenómeno que, según la formación ecosoberanista, precisa de una “acogida planificada y solidaria”, así como recursos y protocolos que garanticen los derechos de los menores. La moción también reclamaba apoyo a las acciones de integración de los migrantes y de no criminalización de este colectivo, así como la planificación por parte del Consell en coordinación con las entidades de acogida y el resto de administraciones.

Podem ha apoyado la propuesta argumentando que “si caben 18 millones de turistas también deben caber las 5.846 personas migradas que han llegado a Balears en 2024”, ya que “Mallorca es un pueblo solidario que también fue tierra de emigrantes”.

Por su parte, la regidora de Bienestar Social, Carme García, ha afirmado que el Ayuntamiento de Alcúdia “siempre ha colaborado con todos los menores, no solo los migrantes”, a pesar de que los servicios de acogida “están desbordados” por la masiva llegada de menores en los últimos años, ya que en 2021 eran 45 los llegados a Mallorca y este pasado 2024 han sido ya 367. “En 2025 superaremos los 500 menores, y me gustaría equivocarme”, ha apuntado. La regidora de Unió per Alcúdia ha ido incluso más allá y ha sugerido que los 21 regidores del Ayuntamiento podrían acoger entre uno y tres menores migrantes en sus domicilios. “Seríamos un ejemplo para toda Mallorca”.

Més ha replicado que esta última afirmación “está fuera de lugar” porque “responsabiliza a los ciudadanos de una situación global de la que deben responder las instituciones con recursos”.

Por su parte, la alcaldesa Linares ha cerrado el debate afirmando que “no es un problema solo de responsabilidad individual, sino que es un trabajo colectivo” y ha lamentado que ni el gobierno central ni la delegación del gobierno en Balears “han colaborado”, ya que “seis meses después de que el Consell hiciese un llamamiento a las instituciones todavía esperamos que nos ayuden, ya sea con la cesión de inmuebles o aportaciones económicas”. La moción se ha aprobado con los votos a favor de todos los partidos a excepción de Vox, que no ha intervenido en el debate.