Fent i desfent | No habrá macrogranja en Sineu

Fent | Todos los huevos en el mismo cesto

Como dirías tú, tenim la Seu plena d’ous. Y nunca mejor dicho con la prohibición ahora por ley que impide crear macrogranjas de gallinas como la que se proyectó en Sineu. Estarás contenta porque te aseguras que los olorcitos de tanta gallina junta no asomen por la ventana de tu casa. Pero me remito a lo que ya te dije cuando estalló la polémica. Cada año gastamos miles de euros en promocionar productos de kilómetro cero, nuestros políticos y líderes rurales nos instan a consumir productos de aquí, pero, cuando llega la hora de la verdad, y un osado empresario intenta emprender, resulta que le salen trabas de todos sitios. A lo mejor 750.000 gallinas eran demasiado, pero seguro que algo se hubiese podido hacer para que el promotor pudiera hacer realidad el proyecto. Después nos quejamos de que ponemos todos los huevos en el mismo cesto -el del turismo, me refiero- pero cuando alguien intenta hacer otra cosa todo son problemas, trabas, etc. En fin, puro paripé. Hagámonos todos funcionarios y a vivir.

Desfent | Sin fango y con ‘seny’

Vivir tranquilos es lo que podremos hacer a partir de ahora los vecinos del Pla porque nos aseguramos que no tendremos una macrogranja de 750.000 gallinas al lado de casa. Menos mal que en el PP ha imperado el seny y lejos de caer en la maquinaria política del fango como se dice ahora han optado en este caso por trabajar, no entrar en batallas y parar la macrogranja que sin ninguna duda hubiera sido la ruina y la muerte para nuestra comarca. Es que 750.000 gallinas era un auténtico disparate para una isla como Mallorca. Menos mal que se le han puesto «trabas» como dices al promotor de las 750.000 gallinas (te lo repito) porque era una auténtica bomba de relojería. De hecho, era tal la locura que se proyectaba en Son Vanrell que el movimiento vecinal ha sido clave para pararlo y que a partir de ahora habrá una regulación. Que sirvan estas líneas para hacer un reconocimiento público no solo a la plataforma, también a Tomeu Mulet por defender a los vecinos por encima de todo y a MÉS por apoyar el decreto ley. Ya que estamos le recuerdo a Lluís que nos debe un vermut.