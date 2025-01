Satisfacción por el veto al proyecto de Sineu y la nueva regulación autonómica

La Plataforma Macrogranges NO valoró ayer tanto el archivo del proyecto de Sineu como el decreto ley aprobado por el Govern, lo que consideró «fruto de meses de intenso trabajo para visibilizar los riesgos asociados a este tipo de instalaciones».

Sin embargo añadió que seguirá exigiendo «una planificación territorial que defina claramente las actividades agrarias y ganaderas compatibles con el territorio, la protección del suelo rústico habitado, un sistema normativo que proteja todo el territorio de Balears y un modelo agrario basado en la sostenibilidad y el bienestar animal», detalló.

Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), expresó su satisfacción por el decreto-ley anunciado por el Govern, una decisión que, en principio, aleja de forma definitiva la posibilidad de convivir con una instalación de estas características a un solo kilómetro del casco urbano del municipio del Pla, lo que había provocado una intensa preocupación entre los residentes.

«Al fin podremos descansar porque nos aseguramos que en Son Vanrell no podrá construirse esta macrogranja», señala Mulet. El alcalde de Sineu cree que el decreto-ley es la solución más satisfactoria porque «nosotros siempre habíamos apostado por una regulación de esta actividad, no una prohibición». De esta forma, «no solo protegemos Sineu de la macrogranja, sino toda la isla, y no dejamos que esta macroinstalación se construya en ningún lugar de Mallorca».

Més per Mallorca celebró la prohibición, mediante la aprobación de un decreto ley, de las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas en Balears. Los ecosoberanistas señalaron que hacía semanas que negociaban el texto con el Govern.

Tras la aprobación de ayer viernes del decreto ley en el Consell de Govern, el coordinador de Més y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, y miembros de Més per Sineu y Més per Maria, agradecieron la movilización a los vecinos de la comarca y a la Plataforma Macrogranges NO.

Lluís Apesteguia reivindicó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo autonómico del PP, no solo porque se ha archivado el proyecto de la macrogranja de Sineu sino también porque «ninguna otra granja podrá amenazar ninguna otra parte del territorio de Balears», afirmó el coordinador de los ecosoberanistas.