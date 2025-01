Tomeu Mulet, alcalde de Sineu: "Al fin podemos descansar, no habrá macrogranja en Son Vanrell"

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), ha expresado este viernes su satisfacción por el decreto-ley anunciado por el Govern para regular la construcción de macrogranjas intensivas en Mallorca, una decisión que, en principio, aleja de forma definitiva la posibilidad de convivir con una instalación de estas características a un solo kilómetro del casco urbano del municipio del Pla, lo que había provocado una intensa preocupación entre los residentes. La aplicación del decreto-ley impide la ubicación de la macrogranja proyectada por Avícola Son Perot en la finca de Son Vanrell, ya que, según la nueva regulación, como mucho podría construir un proyecto industrial para 20.000 gallinas ponedoras a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado, y cabe recordar que la macrogranja proyectada preveía hasta 750.000 aves.

"Al fin podremos descansar porque nos aseguramos que en Son Vanrell no podrá construirse esta macrogranja", señala Mulet. El alcalde de Sineu cree que el decreto-ley es la solución más satisfactoria porque "nosotros siempre habíamos apostado por una regulación de esta actividad, no una prohibición". De esta forma, "no solo protegemos Sineu de la macrogranja, sino toda la isla, y no dejamos que esta macroinstalación se construya en ningún lugar de Mallorca".

Mulet añade que con esta nueva regulación "se permite una actividad ganadera dimensionada al territorio de Balears, que dará más protagonismo a la ganadería extensiva y a las granjas más pequeñas". Además, cree que así estas instalaciones podrán "adaptarse" tanto a la actividad turística como a las zonas residenciales.