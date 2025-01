Sant Antoni 2025: Muro vive sus icónicas 'beneïdes' y proclama a la primera mujer dimoni

Si ha quedado una cosa muy clara en este Sant Antoni 2025 es que el santo anacoreta, evidentemente con la ayuda de los dimonis, tienen un poder especial porque ni el frío ni la lluvia son capaces de parar a la gente de salir a la calle y participar en este caso de las Beneïdes de Muro, las más vistosas y tradicionales de Mallorca. Eso sí, un chubasco a las tres de la tarde ha obligado a retrasar hasta las cuatro el famoso desfile por las calles mureres en las que no han faltado los participantes engalanados con sus trajes de payeses, todo tipo de mascotas, las ocas de Miquel Adrover, las 300 ovejas de Toni Parragó o las 600 de Pep Mesquida de Petra que año tras año regalan la instantánea más icónica de las beneïdes con el párroco Pere Gerard Bestard bendiciendo el ganado mientras las ovejas van desfilando a su lado.

Cabe recordar que las beneïdes de Muro han podido contar con la participación de los rebaños porque estamos en periodo estacionalmente libre de vectores. Y es que desde el 15 de diciembre hasta el 15 de abril son los meses en los que no circula el mosquito que transmite la enfermedad y la instrucción vigente sobre movimientos de ganado en lengua azul permite que se celebren tanto ferias como concentraciones de ganado, esos sí, siempre con los controles pertinentes. Así Muro ha podido disfrutar de su escena memorable en la ceremonia de Sant Antoni en Muro. Y es que el desfile más vistoso de la isla que pone el broche de oro a la festividad de Sant Antoni ha contado con cientos y cientos de personas que junto a sus animales han sido rociadas con agua. Otra de las estampas tradicionales que regala Muro cada 17 de enero es la formada por los caballos y jinetes de todas las edades y llegados de todos los puntos de Mallorca.

Tras la bendición de los animales, ha llegado el turno de las carrozas donde la cultura popular ha copado algunas comparsas aunque no han faltado las de temática libre que son las que ponen el toque de color y de reivindicación al desfile murer. Con una quincena de carrozas participantes, por las calles de Muro ha paseado Es ramat de Son Blai con los participantes de la Escoleta 0-3 vestidos de ovejas acompañando a la carroza que simulaba una cocina de possessió. No ha faltado la temática tradicional de ‘Anar a cercar alga’, los 'jocs de matances' de la tercera edad con una exhibición de todos los utensilios necesarios para la matanza del cerdo e incluso la perxa con las sobrasadas. También ha habido montajes de hacer leña o de una finca experimental de calabazas. Mención especial requiere la dedicada a la lana que ha tenido que ser montada hasta dos veces como consecuencia del viento.

En la de temática libre se ha colado en el icónico desfile los chocolates de Wonka con Charlie y la fábrica de chocolate o el Petit Prix de Muro, que ha sustituido la vaquilla del programa televisivo por el dimoni murer. En el capítulo reivindicativo, cabe señalar la carroza de s’Albufera 2040 y sus componentes ataviados con mascarillas y trajes de protección. Completaban la comparsa dos políticos trajeados con caretas de los alcaldes de Santa Margalida y Muro Joan Monjo y Miquel Porquer con una pancarta de fondo con el lema “Salvem s’Albufera". En alusión a acuerdo histórico para la construcción de una nueva depuradora en Platges de Muro - Can Picafort. La nota festiva la ha puesto la carroza de los quintos.

Al final, el podio lo ha conquistado la carroza de Charlie y la fábrica de chocolate en la temática libre y Anam a cercar alga, en la tradicional. Las comparsas ganadoras han sido las de Es ramat de Son Blai y la de los chocolates.

El chubasco previo al inicio de las beneïdes no ha asustado a los participantes que vestidos de payeses y otros con sus mascotas y paraguas en mano se dirigían al punto de concentración porque en Muro las beneïdes son una celebración muy especial y muy sentida. Eso se demuestra con los pequeños participantes muy abrigados pero que con tan solo tres semanas de vida se ha estrenado en el desfile murer. No han faltado participantes de siete y ocho meses de edad, lo que ha arrancado varios aplausos del público que ha combatido las bajas temperaturas tapados con mantas, algo que han demostrado la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, que han disfrutado de las beneïdes ataviados con una manta. Como no podía ser de otra manera, en las Beneïdes de Muro ha habido espacio para el ball de bot, las xeremies y también para los dimonis que han ido haciendo de las suyas e interectuando con el público o los participantes, además de dar algún que otro susto a los más pequeños.

Primera mujer

Tras las beneïdes se ha celebrado el sorteo público para elegir la persona que será dimoni en el Sant Antoni 2026 y en este caso Kika Carbonell Sampol será la primera mujer que representará el año que viene el Ball dels Tres Tombs, lo que ha llenado de alegría a la afortunada que no ha duda en exhibir la forca al salir elegida. Así Sant Antoni murer baja el telón dando un paso más hacia la igualdad.