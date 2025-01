Més per Mallorca aplaude el acuerdo con el Govern para impedir las macrogranjas en Baleares

Més per Mallorca ha celebrado la prohibición, mediante la aprobación de un decreto ley, de las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas en Baleares. Los ecosoberanistas han señalado que hacía semanas que negociaban el texto con el Govern.

Tras la aprobación del decreto ley en el Consell de Govern este viernes, el coordinador de Més y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, y miembros de Més per Sineu y Més per Maria han agradecido la movilización a los vecinos de la comarca y a la plataforma 'Macrogranja no'.

Asimismo, según ha informado Més en una nota de prensa, han defendido la necesidad de proteger el territorio, la calidad de vida de las personas y el sector primario de pequeñas dimensiones que ofrece producto de proximidad y responde al interés general.

En este sentido, Lluís Apesteguia ha reivindicado el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo autonómico, no solo porque se ha archivado el proyecto de la macrogranja de Sineu sino que "ninguna otra granja podrá amenazar ninguna otra parte del territorio de Baleares".

El decreto ley, que deberá llegar al Parlament en un plazo máximo de 30 días, prohíbe las macrogranjas de más de 160.000 gallinas y establece otros límites al tamaño de estos proyectos en función a su cercanía con los núcleos urbanos.

En concreto, las macrogranjas que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán situarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano.

Entre los dos y los cuatro kilómetros, éstas podrán tener hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 60.000 ejemplares.

El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.