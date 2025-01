Sant Antoni 2025 | Habla el Clamater de sa Pobla, Andreu Company: “Cuando te proclaman Clamater es muy emotivo”

Andreu Company Pol (sa Pobla, 1962) es el Clamater 2025 del Sant Antoni de sa Pobla. El artista ha realizado las réplicas de los cabezudos, de los demonios, el Cap de Bou, Na Vialfassa o gigantes que representan a Toni Ballador y Madò Buades, entre otras obras. Este año también ha diseñado los escapularios, que la Asociación Es Grif lleva 20 años realizando. La figura del Clamater fue introducida por Alexandre Ballester en 2002. En 1643, al terminar las Completes y estando presente la imagen de San Antoni en el retablo del altar mayor, la gente irrumpió en calurosos aplausos y gritos de 'Visca Sant Antoni!' . Y así lo recrean los poblers, año tras año.

Multitudinaria bienvenida en el 'Clamanter'. / Tonina Crespí

¿Cómo se sintió al conocer que sería el Clamater?

Ya hace unos años que la gente haciendo quinielas de a ver quién sería el Clamater, bromeaban diciendo “este año serás tú” y yo de cachondeo decía “sí, sí, sí”. Aunque te lo digan, no te lo crees y cuando te ocurre, es una pasada.

¿Dónde se encontraba el 7 de enero cuando anunciaron quién sería el Clamater 2025?

Habitualmente doy una mano a Pep Pons y a las personas de la Obreria de Sant Antoni, en la torrada que se hace justo después de que se anuncie el Clamater, para el homenaje a Toni Socies 'Tauler'. Cuando se dieron los nombres de los demonios, elegidos para 2026, salí a la plazoleta de la Iglesia. Me quisieron distraer preguntando si todo estaba en orden, porqué después de anunciarse el Clamater la gente ya sale a la torrada. Entonces al cabo de un rato vi a una mujer que me gritaba de lejos.

¿Y qué decía?

Me señalaba y decía “¡tú, tú, tú!”. Luego salió mi sobrino, Miquel Gost, y me dijo “¡te han nombrado, eres el Clamater!”. Luego entré y fue muy emotivo vivir ese momento, con la Iglesia llena de gente, junto a mi mujer, Joana Gost, mi hijo, Joan Miquel, mi suegra, Antònia Ramis y otros familiares y amigos.

¿Cómo se está preparando para las Completes y exclamar el Visca Sant Antoni!?

Lo primero he estado mirando un abrigo (risas). Me preguntaron si tenía un abrigo. Era en lo último que pensaba, la verdad. No me pondré corbata. Lo que sí hago es ir leyendo el texto [que tiene en su taller artístico, es del Juego de la Oca de Sant Antoni, que hicieron con Antoni Torrens, alma mater de Sa Pobla a Gràcia, dimonis d'Albopàs y un largo etcétera de iniciativas]. Y luego el día a día, hablar con muchos periodistas, que si prensa, radio, tele (risas).

¿Lo de la canción de Jo i un pastor le viene cómo anillo al dedo?

(Risas). Sí, nací en Son Ferriol. En los años 50 varias familias de sa Pobla y pueblos vecinos fueron para allá y mis padres también (conserva una foto de su madre en su estudio artístico). Luego, cuando yo tenía seis meses volvieron a sa Pobla.

¿Y cómo empezó su vena artística?

Yo jugaba en el UD Poblense, (presidido actualmente por Miquel 'Molondro') y con 19 años me lesioné. Empecé a dibujar y a pintar, una cosa trajo la otra. El maestro Joan Grau vio las pinturas y me animó a hacer mi primera exposición. En estos últimos años he combinado este arte con el trabajo, en la Central des Murterar.

¿En que han variado las réplicas que has hechos de los demonios a los que había?

He variado la forma de pintarlos. Me fijé en fotos antiguas. Actualmente están pintados con la técnica de pincel en seco. También se ha modificado el peso, como por ejemplo el del Dimoni Gros que pesaba 14 kilos y ahora pesa unos cinco y medio. Se estrenó en la Revetlla del 2016 y porta los cuernos de un toro de más de 650 kilos, que fue sacrificado en una corrida en Valencia.

¿Qué proyectos tiene previstos para este 2025?

Probablemente se realice la restauración de los 'Caparrots Minyons'. También estoy dibujando un cuento sobre los 'Dimonis Carboners' de Caimari y empezando un encargo del Bar Ca sa Miss.

