Muro enciende la fiesta con un espectacular ‘correfoc’

Muro ha vuelto a confirmar que es uno de los pueblos que vive con más pasión la fiesta de Sant Antoni. Más conocido por sus espectaculares ‘Beneïdes’, la ‘revetla’ no se queda atrás y exhibe todos los elementos propios de la fiesta popular más importante de Mallorca.

La Saig Major Magdalena Moragues pronuncia su discurso. / Nena Carbonell

La fiesta ha empezado ya a primera hora con las tradicionales visitas de los Dimonis a las escuelas, la residencia y el centro de día junto a los Xeremiers Es Reguinyol. Los Dimonis han visitado después los ‘foguerons’ y a las 19,30 horas se ha celebrado la primera tonada santantoniana ante la iglesia de Santa Anna. Poco después salían los Dimonis y Sant Antoni junto a la banda de música Unió Artística Murera para realizar un itinerario por diversas plazas céntricas de la localidad.

A las 20 horas, la Saig Major de 2025, Magdalena Moragues Porquer, ha dado el ‘sus’ a la ‘revetla’ desde el balcón consistorial, con unas ‘gloses’ en las que ha ensalzado el orgullo de ser ‘murera’: ‘És a Muro on vaig néixer, duc es poble dins es cor, sa ximbomba i es seu sò, fins que mori em veuran crèixer’. Después de la segunda tonada santantoniana en la explanada frente al Ayuntamiento ha llegado el momento del baile de los Dimonis y Sant Antoni y la ‘encesa de foguerons’.

Como es habitual en la fiesta ‘murera’, los Versots que se recitan en el marco del correfoc de los Dimonis de sa Pedrera y los Escarrufaverros de Campanet repasan la actualidad tanto local como mundial con unas glosas brillantes y mordaces que no dejan títere con cabeza. Los Versots han criticado la inactividad del gobierno municipal. ‘Té tant i tant per fer, plaça de toros tancada, els balnearis també, residència saturada, policia contra en Porquer, ja ho veis que tot va molt bé, sobretot Sa Graduada, està allà ella abandonada, no s’hi gasten cap dobler’.

Una imagen del Correfoc de Muro. / Nena Carbonell

También han disparado contra la ‘xusma murera’ que quemó la bandera del arcoiris colgada en el instituto: ‘mira quin poc seny cremar, la llibertat en bandera, vos jur que me feis peguera’. Y no faltaron los dardos contra la presidenta del Govern: ‘Na Prohens, egocentrista, no sap on s’ha de posar, quan és hora de xerrar, d’on ficam tant de turista’. Siguieron con el siguiente verso: ‘No vull pecar d’extremista, però qualcú li ha de dir, que no està bé construir, no me sembla raonable, dins una zona inundable, si un dia no hi vols morir’. Mazón, Trump o el precio de la vivienda han sido otras víctimas recurrentes de los Versots de Muro. El correfoc ha encendido la noche y ha dado inicio a una gran ‘revetla’ con música tradicional y una Festa Jove con diferentes actuaciones. Mañana llegará el turno de las ‘Beneïdes’, las más famosas de la isla.