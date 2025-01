El espíritu festivo de Sant Antoni invade Capdepera

El espíritu festivo ha envadido Capdepera cuando los cohetes han anunciado a las 14,30 horas el inicio de la celebración santantoniera gabellina. El momento apoteósico ha llegado a las tres de la tarde cuando los dimonis han hecho acto de presencia desde la cotxeria de Ca Na Vergera al son de la Banda de Música.

Con la multitud entusiasta entregada a la fiesta, ha empezado el recorrido por las calles gabellines. No ha faltado la rivalidad entre municipios santantoniers. Así, si en Artà se entona el boti, boti, boti, gabellí es qui no boti, en Capdepera cantan boti, boti, boti, artanenc es qui no boti. Y este año, la característica rivalidad entre pueblos ha tenido su nota de humor que ha inspirado algunas que otras glosas y ha sido el xerrim xerram en Capdepera.

Resulta que durante la cavalcada, el Sant Antoni de Artà va acompañado de un burro. Lamentablemente, este animal ha fallecido. Por ello, han acudido al pueblo vecino para pedirles si les dejaban el burro de la Obreria de Capdepera. Así en las beneïdes de Sant Antoni el ase gabellí hará doblete, por la mañana en Artà y por la tarde en Capdepera. De aquí la glosa de Pere Orpí: «Artà se’n fot del dimoni, perquè s’ase se morí, i passetgen Sant Antoni amb un ase gabellí».

La jornada culminará por la tarde con el encendido de los foguerons y el sus a las torrades.