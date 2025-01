Sant Antoni 2025 | Magdalena Moragues, 'Saig de Muro': "Sant Antoni es de todos, cada pueblo vive la fiesta a su manera"

¿Qué representa ser la Saig Major 2025 que dará el sus a la revetla de Sant Antoni en Muro?

Es un honor poder representar al pueblo y que hayan depositado la confianza en mi persona para ser la figura que abre la revetla de la que es la mejor fiesta del año. La gente de Muro espera esta celebración con muchas ganas. Haré todo lo posible para estar a la altura y dar un gran inicio a esta fiesta.

Esta figura se estrenó el año pasado. ¿En qué consiste el acto en sí?

En primer lugar se hace la primera tonada santantoniana delante de la iglesia de Santa Anna para invocar la protección de Sant Antoni, luego nos vamos hacia el Ayuntamiento donde se hace el pregón del Saig. Luego se canta la segona tonada santantoniana y acto seguido empieza el ball dels Tres Tombs.

¿A qué apelará en su discurso?

Es un discurso conciso pero contundente donde pretende enaltecer el sentimiento de vivir esta fiesta en Muro, sentir la fiesta como nuestra porque forma parte de nuestra cultura. Básicamente, se trata de reivindicar el hecho de estimar lo nostro.

No entraremos en el debate de cuál es el mejor Sant Antoni porque cada pueblo adora su fiesta. ¿Qué significa para Magdalena Moragues esta celebración?

Cogiendo las palabras de Miquel Àngel ‘Bomber’ que dijo el domingo en la Trobada de dimonis, "Sant Antoni no és de Muro, no és de sa Pobla, no és artanenc, no és manacorí, Sant Antoni és mallorquí". Sant Antoni es de todos y cada pueblo vive la fiesta a su manera y no debe haber una competición entre municipios. Cada uno debe hacer su fiesta. Es la mejor fiesta del año, es nuestra tradición y es un motivo de unión entre la gente del pueblo. Hace que nos unamos todos para vivir la celebración juntos. Nos reunimos en los foguerons por la noche, quedamos con amigos para hacer carroza y salir en las beneïdes. Es un motivo para estar juntos no solo ese día, también tiempo antes para preparar la fiesta.

¿Con qué elemento de la celebración murera se queda?

Desde siempre ha sido mi momento preferido. Me quedo con el momento después de torrar en los foguerons. Me quedo con el momento de coger la ximbomba y cantar gloses. Me encanta glosar, siempre me ha encantado escuchar cantar gloses y siempre ha sido mi momento favorito. Pero también quiero apuntar que desde el año pasado que se implantó el canto de la tonada santantoniana creo que será con uno de los momentos con los que me quedaré porque espero que cada año sume adeptos.

¿Cómo ha evolucionado la fiesta hoy en día?

En general, la fiesta ha ido cambiando en los últimos años y, en Muro, se han ido añadiendo actos para que la gente participe más. Se ha empezado con la tonada santantoniana y hemos añadido la figura del Saig. Este año se empezará la revetla con un correbars con la intención de que cada año la revetla crezca.

