Los carteles de Sant Antoni en la part forana también han sido polémicos y reivindicativos: estos son algunos ejemplos

Los carteles de las fiestas de Sant Antoni en la Part Forana también han estado marcados en alguna ocasión por controversias como las provocadas este año en Sant Sebastià. Desde una metáfora relacionado con el boxeo hasta desnudos más o menos integrales, la lista de ejemplos es notable.

En el año 2000, hubo polémica en sa Pobla por el cartel ganador para anunciar sus festejos más arraigados, porque aparecía Sant Antoni boxeando con el dimoni, bajo el epígrafe ‘El combate del milenio’, con grandes letras amarillas y rojas.

Esa representación poco ortodoxa del santo ofendió a algunos 'poblers' y, como recuerdan crónicas de aquel episodio, hasta algunos comerciantes se negaron a colocarlos en sus negocios en señal de desaprobación.

Incluso, el rector de la parroquia de Sant Antoni de sa Pobla llegó a impulsar un cartel alternativo que trasladó al entonces alcalde, Jaume Font.

Hombre desnudo

En fechas más recientes, en 2022, la controversia volvió a sa Pobla. Junto al cartel que ganó ese año el concurso para ser la imagen representativa de la fiesta, hubo otro que obtuvo un accésit extraordinario por parte del jurado y que provocó gran polémica en las redes por su diseño rompedor y provocativo.

El cartel, obra del artista Pere Plomer, representaba la imagen de un hombre desnudo de cintura para abajo que se tapa los genitales con una ‘espinagada’ típica del Sant Antoni ‘pobler’, un diseño que, a pesar de su calidad gráfica valorada por el jurado, no tardó en recibir críticas en las redes sociales. Algunos usuarios lo calificaron de «broma de mal gusto» y de «vergonzante», además de «no representar» el sentimiento de todos los ‘poblers’.

Camiseta verde

En 2024, en Muro, el protagonismo se lo llevó un Sant Antoni muy peculiar: vestido con camiseta verde como símbolo de la educación pública, con una chapa contra la violencia machista y otra de "No la guerra" y una pulsera con la bandera palestina. Esa imagen protagonizó el cartel de las fiestas 'santantonieres'. La imagen era una obra de Nena Carbonell y fue la ganadora de un concurso organizado por el Ayuntamiento murer.

El diseño ganador mostraba un santo reivindicativo, tanto que la propia Carbonell se mostró sorprendida. “Todavía no me lo creo. El jurado me ha sorprendido, para bien. No pensaba que sería tan valiente de aceptar una propuesta tan reivindicativa como la mía”, manifestó la autora tras conocer la decisión.