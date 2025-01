Las bajas temperaturas son clave para animar a la gente a hacer matanzas en Mallorca

La semana grande de Sant Antoni ya está aquí y con ella llegan las torradas y los foguerons. Los productos derivados del cerdo como las longanizas, los botifarrons, la xua y la carne fresca se convierten en protagonistas indiscutibles de las reuniones sociales en torno al fuego. Este año la campaña de matanzas ha estado marcada por un inicio tardío debido a unas temperaturas atípicamente altas que han afectado los planes de muchas familias.

Momento de elaborar la sobrasada ‘pultrú’. | FOTOS: R.F.

Es verdad, opinan los expertos, que hay adeptos a las matanzas que haga frío o calor no mueven su fecha pero si siempre se decía que el 1 de noviembre levanta el telón de las matanzas, en realidad en esta campaña el dicho ha quedado solo en la teoría porque son muchas las familias que debido a las altas temperaturas han retrasado la hora de enfundarse el delantal para hacer la sobrasada. Y es que si no cuentan con un rebost adecuado donde poder guardar los productos derivados del cerdo, es preferible no arriesgarse ya que la sobrasada y otros embutidos requieren temperaturas frescas para su correcta conservación.

Un momento de cómo se rellena la longaniza.

Margalida Obrador es la gerente de Ramaders Agrupats de Felanitx. En su valoración de la temporada de matanzas, remarca que esta semana y la próxima seguirán con las matanzas porque «la campaña este año ha empezado muy tarde». «Antes en octubre ya era temporada de matanzas, luego siempre se decía que Tots Sants da el sus pero este año ha sido a partir del 15 de noviembre porque la primera semana de noviembre hacía mucho calor y la gente prefirió esperar a que bajaran las temperaturas», recuerda.

Unas cuantas longanizas ya preparadas para guardar.

A pesar del retraso en el inicio, apostilla, el puente de diciembre sigue siendo la semana predilecta para realizar las matanzas. Este periodo festivo permite a las familias y amigos reunirse y participar en esta tradición que combina trabajo y bauxa.

Preparación de la carne para la sobrasada.

Otra de las curiosidades que comentan desde Ramaders Agrupats es que el retraso en la campaña de la matanza del cerdo se ha solapado con las fiestas navideñas. Ahora terminadas las celebraciones de la época más mágica del año, da pie a volver a dar protagonismo a las matanzas.

Determinante

«Se han hecho menos matanzas que otros años. Se nota que el frío no ha llegado y las bajas temperaturas son determinantes porque es lo que marca que la gente se anime o no a hacer matanzas», explica el gerente de Càrniques Sunyer, Joan Sunyer. De todas formas, recuerda que las primeras llegaron entre finales de octubre y principios de noviembre porque hay gente que no queda condicionada por el tiempo.

En general, por los comportamientos de otras campañas, enero y febrero suelen ser meses más flojos pero preguntado si el frío tardío podría alargar la temporada, admite que no puede vaticinar cómo será el comportamiento. De todas maneras, apostilla que «como no ha hecho frío y ha habido menos matanzas, es posible que si bajan las temperaturas haya quien se anime en estas fechas».

En cuanto a los precios de la carne, tanto de cerdo negro como de cerdo cruzado, se mantienen similares al año pasado. Han subido unos céntimos, algo atribuible al aumento general del coste de la vida.

Desde Càrniques Sunyer entienden que se han hecho menos matanzas debido a que no ha hecho el frío idóneo pero también asegura que hay que tener en cuenta que si se trata de hacer muchos kilos de sobrasada, el coste y el trabajo que conlleva es elevado. En este sentido, resume que la gente mayor sigue la tradición. Si ya no puede criar el cerdo, compra la carne pero a veces, confiesa, me despista que lleguen grupos de jóvenes a comprar carne porque se han animado a hacer matanzas. Y es que es trabajo pero también es una bauxa.

Sea como sea, lo que está claro es que con la llegada de Sant Antoni, los foguerons y las torradas se convierten en un homenaje a esta tradición que, a pesar de los retos, sigue uniendo a comunidades enteras alrededor del fuego y el sabor del cerdo.

La triquinosis

Como cada año, un factor sanitario asociado a las matances es el necesario control de la triquinosis. Ésta es una enfermedad parasitaria que, como recuerdan desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Balears, se transmite a través de los alimentos y para la cual existen medidas específicas de control en la normativa de la UE. El contagio se produce por la ingestión de carne cruda o poco cocinada y embutidos no sometidos a tratamiento térmico, infestados por larvas de este parásito.

De ahí que siempre se impulsen campañas de control con el objetivo de que los ejemplares porcinos sacrificados destinados a consumo doméstico privado se sometan al análisis de triquina y que no se consuman los productos de riesgo hasta la obtención del resultado favorable del análisis.

En la web del Colegio de Veterinarios, se puede consultar un mapa de Mallorca con las muestras realizadas hasta el momento y el resultado, positivo o negativo, de ese análisis. Hasta la fecha, no se han registrado positivos en la enfermedad, de acuerdo a la información que se puede ver en el mapa.

Suscríbete para seguir leyendo