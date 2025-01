Fent i Desfent | De Navidad a Sant Antoni

Fent | Del turrón a la sobrasada

En Mallorca tenemos la Seu plena d’ous. Entre que vamos a lanzar el primer satélite al espacio y los fuegos de Sant Antoni, en la Part Forana no paramos de celebraciones. Tanto, que un servidor ya empieza a tener serios problemas para caber en los pantalones. Así que, querida, tan pronto acaben los foguerons deberemos comenzar una operación bikini drástica. Ya no para lucir nada, que ya hemos superado esa etapa, sino por el hecho estrictamente económico de evitar tener que renovar el armario por la fuerza con ropa de mayor tallaje. De alguna manera se deberían esponjar las fiestas para evitar tener que pasar del turrón a la sobrasada para que nuestro cuerpo pueda digerir con mayor tranquilidad el bombardeo de calorías que le estamos dando. De las noticias de Part Forana me quedo con una que ha ocupado un titular menor que decía que el teatro de Santanyí celebra su centenario. Qué envidia. Aquí, en Sóller, solo podemos disfrutar de las ruinas de un teatro. Lo dicho, Visca Sant Antoni!!!

Desfent | Controles ante la masificación

Precisamente en esta operación drástica estoy pero visto lo visto durará poco porque este mismo fin de semana ya empiezan los foguerons. Ya hace años que mis dietas están puramente motivadas por el tema económico, es decir, adelgazar para no tener que comprar por fuerza mayor ropa más grande.Así las cosas no nos queda otra que fer bonda fins dijous y volver a cerrar boca después de Sant Sebastià. Pero la verdad es que ni un día de respiro nos han dado. El martes llegó el primer ball en Manacor y en sa Pobla proclamaron el clamater. Así que seguro que el día de Reyes fueron muchos que una vez liquidado el roscón, guardaron la decoración navideña para ponerse en modo Sant Antoni, yo la primera. Si hay una fiesta única y especial esa es Sant Antoni. Eso sí, se nos ha ido un poco de madre y este viernes en Manacor la masificación llevó [con todo acierto] al Ayuntamiento a controlar el aforo en la plaza de la Concòrdia en el Assaig dels Goigs.