«Nunca habíamos visto tanta suciedad como ahora en Mallorca»

«Nunca habíamos visto tanta suciedad en Mallorca como en los últimos tiempos». La contundente frase fue pronunciada ayer por el portavoz de Gadma, Bernat Fiol, después de que este grupo ecologista participase en una nueva jornada de limpieza de un tramo de la carretera que conecta Binissalem con Inca y constatase que, dos meses después de haber retirado completamente toda la basura esparcida en los laterales de la vía, ya vuelve a estar llena de residuos.

Los pasados días 8 y 9 de noviembre, voluntarios de Gadma participaron en la limpieza de esta vía en el marco de una nueva campaña bautizada como ‘Mallorca neta’ y se retiraron 160 bolsas de 100 litros repletas de residuos de todo tipo. Ayer jueves, solo dos meses después de aquella primera actuación, se llenaron otras 24 bolsas en los mismos puntos que habían sido limpiados. «Uno de los objetivos de esta campaña es analizar la progresión de los residuos acumulados», explica Fiol, que ha llegado a la conclusión de que «Mallorca es muy sucia».

Basura esparcida en uno de los laterales de la vía. / Gadma

El portavoz de Gadma lo dice con conocimiento de causa, ya que la entidad ecologista tiene una larga experiencia en organizar campañas de limpieza de diferentes zonas naturales, principalmente los torrentes de la isla. Nunca antes habían advertido tantos residuos esparcidos por toda la isla, sobre todo plásticos que ya invaden toda la ‘foravila’ mallorquina en un proceso de colonización con la ayuda del viento.

«Está fallando alguna cosa tanto en la administración como en la ciudadanía», apunta Bernat Fiol, que reclama «nuevas leyes» para combatir el incivismo «creciente» de la sociedad porque, en caso contrario, «estamos listos». «Todos tenemos parte de culpa, desde las instituciones que se desentienden del problema hasta la gente sin ética ni moral a la que no le importa tirar la porquería en el campo», lamenta.

Y lo más grave es que, lejos de adquirir conciencia ambiental, la sociedad parece avanzar en sentido contrario. «La gente empieza a acostumbrarse a ver porquería por todo, y Mallorca empieza a parecerse a un estercolero».

Voluntarios cargan bolsas de basuras a una furgoneta. / Gadma

A modo de ejemplo del incivismo reinante, Fiol explica que el pasado 30 de noviembre fueron a limpiar el pinar de Biniagual (Binissalem). «Ya vuelve a estar lleno de neveras, hornos y otros electrodomésticos, hay gente que prefiere deshacerse de los residuos en las zonas naturales que llamar al servicio de recogida de voluminosos», lamenta el representante de Gadma, cuando este servicio suele ser gratuito en los municipios de la isla. Una de las próximas acciones de la entidad será la limpieza de un mirador ubicado en Valldemossa: «En la parte de abajo debe haber una tonelada de basura», lamenta Fiol.

A su entender, falta cultura del reciclaje. «·Hace veinte años se inició la recogida selectiva en el Raiguer, la gente estaba contenta porque era algo diferente, pero ahora ya no funciona nada, en las carreteras la suciedad se dispersa y nadie lo para, se están incinerando montones de residuos que no deberían quemarse», explica. Gadma se muestra muy crítica con la gestión de los ayuntamientos: «Se dejan llevar, no quieren multar a conocidos para no perder votos». Y, mientras, la isla se llena de basura. «Los humanos no vamos a sobrevivir con tanta contaminación», sentencia Fiol.

La campaña ‘Mallorca neta’ tiene el objetivo de organizar campañas de limpieza por toda la isla, por lo que Gadma solicita ayuda logística a los ayuntamientos y lanza un mensaje a la ciudadanía: «Que todos pongan algo de su parte, nos jugamos el futuro».