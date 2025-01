Denuncian la falta de personal en la residencia de ancianos de Muro

«En estos momentos la situación no puede ser más caótica y repercute en la atención que se presta a los residentes». Los trabajadores de la residencia de ancianos Reina Sofía de Muro, gestionada por el ayuntamiento de la localidad, están denunciando la situación límite que están padeciendo desde hace meses, debido sobre todo a la falta de personal para atender a todos los ancianos.

En esta residencia hay en estos momentos unos 50 residentes. Algunos solo pasan unas horas en el centro, pero la mayoría residen toda la semana en el edificio y son los que más atención precisan. A pesar del trabajo constante que precisan estos ancianos la plantilla es en estos momentos insuficiente. Teniendo en cuenta que es un centro que funciona las 24 horas del día durante todos los días del año, la plantilla es de apenas nueve trabajadores. El trabajo se divide por turnos y cuando se producen bajas laborales o se disfrutan de los periodos de vacaciones, la mayoría de ocasiones los empleados se ven obligados a doblar turnos. Es decir, trabajan jornadas que se prolongan durante catorce horas. Además, debido al mismo problema, hay noches en las que un único empleado se hace cargo de la atención de todos los residentes. Esta única persona se encarga de repartir los medicamentos y de acostar a los ancianos, además de atender las numerosas llamadas de ayuda que se producen durante el horario nocturno.

Trabajadores del centro aseguran a este periódico que el Ayuntamiento de Muro tiene conocimiento de esta situación, que se viene prolongando durante meses. Sin embargo, de momento no se ha tomado ninguna medida efectiva que, según aseguran los afectados, la solución pasa por contratar a más empleados, lo que repercutiría en una mejor atención a los residentes. También denuncian que estas horas extras que se vienen realizando durante los dobles turnos, de momento, no se han traducido en una recompensa económica. Y aseguran que si bien el pasado verano desde el Ayuntamiento se les aseguró que se pagarían estas horas extras, a fecha de hoy todavía no se ha realizado ningún ingreso económico.

Los trabajadores están planteándose iniciar movilizaciones, con el principal objetivo de mejorar las condiciones laborales para ello repercuta en una mejor atención a los ancianos residentes. Algunas familias se han venido quejando de que se producen muchos fallos de asistencia, pero los empleados insisten en que se esfuerzan todo lo que pueden, pero por la falta de personal en estos momentos es imposible dar respuesta a todas las necesidades. Reconocen, por ejemplo, que el proceso de acostar a los ancianos es muy lento y que muchas de estas personas se duermen en las sillas de ruedas esperando el momento en el que el trabajador le acompaña a su habitación.

Los trabajadores también están intentando negociar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Muro, con la intención de que se les acepte una reducción de horas. Sin embargo, se muestran pesimistas sobre la negociación.

Suscríbete para seguir leyendo