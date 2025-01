Pocas novedades sobre cimientos autóctonos

La arquitectura de Mallorca, en sus diversas formas y dimensiones, es inconcebible sin la piedra de marés. Hasta no hace tanto tiempo, en la isla no había cobijo ni confort posible al margen de este conglomerado arenisco que presenta tantas formas y colores como demarcaciones comarcales hay en el archipiélago. Pero todo cambia y tanto las modas como las circunstancias también afectan a la albañilería. Nuevas prácticas standard en la construcción y una mejor facilidad de provisión de otros materiales, aparte de una evidente sobreexplotación y la lesión medioambiental que causan las canteras necesitadas de reparación, han acabado convirtiendo en perjuicios las ventajas de un marés que hoy también es considerado foco de humedades y otros inconvenientes. Ni tanto ni tan poco. Posiblemente se trata solo de saber equilibrar los avances de la construcción con las cualidades de la piedra que imprime carácter a villas y pueblos de Mallorca. No digamos ya a sus inigualables edificios insignia como pueden ser la Lonja o la Seu. Pero lo propio visto desde fuera siempre parece más importante y bonito. Es Crum de Adema está trabajando en Inca sobre nuevos proyectos arquitectónicos que respeten el entorno natural, cultural y social de la isla. Llegan estudiantes ingleses de la Architectural Associatión de Londres para conocer estos estudios y vuelven a ponerse todos los focos sobre el marés, casi como si se descubriera de nuevo lo que se aprovecha desde tiempos pretéritos. Sin embargo, hay pocas novedades que aportar sobre los cimientos de la construcción autóctona. Las canteras estériles están abandonadas, los cantoners de antaño hoy son medios mecánicos. Los arquitectos van adaptando las propiedades del marés a los usos modernos. Se trata de saber evolucionar de manera acorde con los tiempos y al lugar.

