La insospechada relación entre Trump y Magaluf

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, tiene una conexión con Magaluf. Algo que, seguramente, él no sabe. Una conexión que le persigue desde hace años a él y a todo el movimiento conservador que le ha acompañado hasta en dos ocasiones a la Casa Blanca. Y no es que Trump fantasee con anexionarse Magaluf. Que respiren pues los británicos. Magaluf, porque su paraíso veraniego de playa, cerveza y ocio nocturno, no seguirá los pasos del Canal de Panamá o de Groenlandia, territorios estratégicos que codicia el nuevo líder norteamericano antes de empezar su segundo mandato.

La relación entre ambos se debe a otros motivos. Y ésta es la explicación. A Trump le ha aupado a la presidencia un amplio movimiento que usa como lema esta palabra: ‘MAGA’, que es un acrónimo de la expresión ‘Make America Great Again’, lo que, traducido, sería algo así como ‘Que Estados Unidos sea grande de nuevo’.

Ronald Reagan

El concepto es casi tan antiguo como la primera película de ‘Rocky’, ya que data de tiempos de Ronald Reagan, otro presidente republicano (actor de profesión) que sigue siendo un referente para el votante norteamericano de derechas.

Ahora, en plena ola victoriosa trumpiana en EEUU, el concepto de ‘MAGA’ ha cobrado una nueva dimensión y aparece en todos los rincones de la galaxia conservadora que le acompaña.

Aparece en la gorra de color rojo pasión que suele llevar Trump en mítines e incluso actos oficiales, como atrezo ineludible en sus bailecitos virales. El lema se ve también en banderas, en camisetas, en etiquetas de redes sociales. ‘MAGA’, ‘MAGA’, ‘MAGA’. Un símbolo de orgullo derechista que ha engullido el tradicional partido republicano.

Trump tiene tan interiorizado el concepto que en un mensaje publicado esta semana en su propia red social (Truth Social) sugirió que los ciudadanos de Groenlandia, que actualmente es una región autónoma de Dinamarca y que dispone de numerosos recursos naturales, eran «MAGA», en alusión a sus supuestos deseos de pasar a formar parte de Estados Unidos.

Este tipo de comentarios suele provocar las bromas de usuarios británicos de redes sociales, ya que ellos conocen muy bien el concepto de ‘Maga’, pero lo usan para algo bien distinto. Para ellos, ‘Maga’ es la forma coloquial de referirse a Magaluf, su principal destino de ocio nocturno.

«Es un gran lugar»

De ahí que algunos usuarios de X (antes, Twitter) bromeasen esta semana con esa idea de que los groenlandeses eran ‘MAGA’. «Es un gran lugar, para ser justos», sentenciaba por ejemplo uno de ellos, acompañando su mensaje de un emoticono de una cara desternillándose y de una fotografía de Punta Ballena.

«Echo de menos cuando leía o veía la palabra ‘Maga’ en las redes y se refería a Magaluf, y no se asociaba con el maldito Trump», escribía hace unos meses otra usuaria de X, haciéndose eco de las innumerables publicaciones que llenan las redes con la etiqueta de ‘MAGA’ y mensajes asociados al universo político y mediático de Trump.

Otro aspecto a tener en cuenta es si los negocios y los organizadores de fiestas en Magaluf que actualmente utilizan la raíz ‘Maga’ para dar nombre a su actividad deciden cambiarlo ante el hecho de que ahora se reviste de esta connotación política trumpiana y derechista.

