Sa Pobla ya tiene 'clamater': El artista Andreu Company exclamará el 'Visca Sant Antoni'

Sa Pobla ha despertado este martes subiendo las banderas de Sant Antoni al Ayuntamiento y la parroquia de Sant Antoni Abat y a la espera que llegara la noche para saber quién era el clamater. La tradición se mantuvo. Su nombre ha sido un secreto hasta anunciarse en la Iglesia después del Sus de Sant Antoni. Este año se ha dado un impulso a los goigs con las voces del Cor de Sant Antoni, que ha cantado Vostre Gloria es celebrada. Finalmente se ha despejado la incógnita y el honor de ser el clamater de Sant Antoni 2025 es para el artista pobler Andreu Company Pol (sa Pobla, 1962), que este año ha diseñado los escapularios que la Asociación Es Grif lleva 20 años realizando. Así Company será el encargado de exclamar el famoso Visca Sant Antoni, el día de sa revetlla, 16 de enero, después de Completes. El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, ha destacado que se trata de «una persona totalmente implicada en la fiesta». «Hay muchas asociaciones que se lo merecen, como el Grif. Estoy muy emocionado que me hayan elegido a mí. No me lo esperaba», ha confesado el clamater tras ser proclamado. Company haa realizado las réplicas de los caparrots, dimonis, el Cap de bou, Na Vialfanssa, los gigantes que representan a Toni Ballador y Madò Buades, entre otras obras.

Andreu Company, de negro con el escapulario, será el clamater. / Tonina Crespí

Memorial Toni Tauler

Mientras, por la mañana, la Obrería preparaba en la plazoleta de la Iglesia todo lo necesario para el XII Memorial Toni Tauler. Al mediodía, las bolas del árbol de Navidad se encontraban cara a cara con el dimoni subido al tejado del consistorio, que imponía su turno y que le dieran paso tras la presentación de la programación y del cartel de este año, obra del fotógrafo murer Jaume Ballester, que explicó que la obra está inspirada en los sonidos de los picarols y el Dimoni Gros.

Primera 'torrada' de Sant Antoni en sa Pobla. / Tonina Crespí

«Íbamos a la Plaza Mayor con mi mujer y la niña al oír el sonido de los picarols ya decía: papá, papá, ya vienen», explicó Ballester, que está casado en sa Pobla, ante la atenta mirada de los medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa y a la tradicional comida de espinagada y arròs brut.

Los 'foguerons' ya son los protagonistas de sa Pobla. / Tonina Crespí

Así las cosas, ha empezado la novena. Nueve días hasta llegar a Sant Antoni. Este año las obras limitarán las calles donde se permiten hacer hogueras. Lo que no se limita son los temas con glosas, poesía oral en la que está permitido expresarse libremente. Así lo han empezado a hacer este martes poblers y pobleres. Desde el mediodía hasta la noche, con los glosadors de Mallorca. El Sant Antoni de 2025 levanta el telón en sa Pobla dando la mano a los pueblos vecinos. El cartel de Muro y hoy se presenta el libro Els cullerers de Búger. Guardar la bona memòria dels antics del que fue el párroco de sa Pobla, Joan Pons. Sa Pobla, terra oberta.