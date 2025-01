Fent i desfent | La noche de Reyes

Fent | Los regalos de Reyes que nunca me llegan

Los fervientes seguidores de esta sección deberían saber que mi jefa, la que escribe al otro lado de esta columna, viene haciéndome promesas de regalos de Reyes desde tiempos remotos. Ya no pido ni un aumento de sueldo, porque total Hacienda se lo comerá entero, ni tampoco una máquina de escribir. Pero lo cierto es que no llegan, ni en forma de carbón. No sé si el correo entre Sineu y Sóller funciona mal o el paquete se pierde por el túnel. Quizás sea que con sus promesas me quiere tener engatusado pero mis fuerzas empiezan a flaquear. En la Part Forana de Mallorca la cosa informativa está ciertamente dormida durante estos días, y a falta de temas de profundo análisis para esta sección me atrevo a echar otra carta dirigida a los Reyes con la ingenua aspiración de que algún día las promesas de mi jefaza suban de nivel y pasen a ser algo más que eso: simples promesas. Así que, desde Sóller, vuelvo a pedirte mi tren de juguete, una cremita para la cara y una bufanda. Desde Sóller con amor, querida jefaza.

Desfent | Yo ya estoy en modo Sant Antoni

Querido, si los regalos no llegan ni en forma de carbón será que te portas mal porque la carta para ti está más que escrita. A lo mejor será que se ha traspapelado la misiva con todas las que reciben. De todas maneras, veo que tu ilusión para la noche más mágica del año está algo tocada porque primero deberías esperar a la noche de Reyes para ver si te llegan o no los regalos. La verdad es que yo ya estoy en modo Sant Antoni y como ayer hicimos matances tal vez te llegue más una sobrassada que una bufanda. Dicho esto, este principio de año sin ninguna duda ha venido marcado por la muerte de Francesc Antich que ha dejado un gran vacío en las filas socialistas y que ha conseguido unir a la clase política y a la sociedad balear destacando su figura. Así era Xisco Antich. Marcó un antes y un después en la política balear con medidas pioneras que todavía siguen vigentes. Él se marcha pero nos queda su legado. Y a ti siempre te quedará esperar esta noche de Reyes tu regalo. Desde el Pla con amor.