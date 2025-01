La carta a los Reyes de los alcaldes

Los alcaldes de Mallorca también han escrito su particular carta a los Reyes de Oriente, aunque en este caso que finalmente lleguen o no las peticiones no depende de la magia y sí de factores más terrenales como tener dinero en la caja, voluntad para pedir subvenciones externas o pericia para reducir la siempre farragosa burocracia administrativa. El listado que viene a continuación pretende ser un resumen de los proyectos prioritarios que algunos de los alcaldes de Mallorca han destacado para este nuevo año 2025.

INCA. El reto principal de Inca, según el alcalde Virgilio Moreno (PSOE), es construir la nueva plaza pública frente al Teatre Principal y la conversión de las calles adyacentes en un bulevar de conexión con el centro, un proyecto de 1,5 millones de euros. También se ejecutará una inversión de 473.000 euros para renovar las canalizaciones del agua en las calles Sant Francesc y Sant Bartomeu y se ejecutará la reforma de la Plaça dels Pobladors por 465.000 euros.

ALCÚDIA. La alcaldesa Fina Linares (PP) señala como prioridad número uno la reforma integral de la residencia de mayores, cuyo proyecto básico ya ha sido entregado al IMAS. También está previsto ejecutar obras de asfaltado en un 80% de las calles del municipio, la habilitación del centro de día y la reconstrucción del edificio anexo al Ayuntamiento, destinado a dependencias municipales.

POLLENÇA. El alcalde de Pollença, Martí March (PSOE), explica que los retos más importantes son las licitaciones de los nuevos contratos de limpieza viaria, que lleva muchos años caducado, y de alcantarillado. La ‘escoleta’ municipal también «será una realidad en 2025» al tratarse de un proyecto «estratégico». También cita como proyecto básico la licitación para realizar de una vez por todas el catálogo de patrimonio de Pollença.

SANTA MARGALIDA. El alcalde Joan Monjo (Convergència) apunta que su deseo es «ver terminadas» en 2025 las obras de reforma en las principales avenidas de Can Picafort que se ejecutarán este invierno, así como aprobar una nueva licitación de la futura piscina del núcleo costero. También pretende «dar uso» a algunas de las edificaciones adquiridas por el Ayuntamiento, como Ca ses Monges y la antigua fábrica de Feliciano Fuster en la Vila, que ya son totalmente de propiedad municipal.

El Passeig Colón de Can Picafort está totalmente levantado. El reto es finalizar este año. / R. Ferriol

SINEU. El alcalde Tomeu Mulet (PP) asegura que «todos los proyectos son importantes y prioritarios», y cita el embellecimiento de diversas calles y plazas del casco histórico con fondos europeos como los proyectos que se ejecutarán en 2025. Otros planes son la habilitación de la Quartera de Baix como espacio escénico, un proyecto de detección de fugas de agua o la instalación de un ascensor en el Ayuntamiento.

CALVIÀ. Calvià impulsó en 2024 medidas y proyectos de calado de cara a la modernización del municipio y a la mejora de los servicios sociales. El equipo de gobierno calvianer ha implantado un ambicioso plan de renovación de zonas turísticas maduras con la puesta en marcha de las primeras fases de modernización de la primera línea de Magaluf, Santa Ponça y el bulevar de Peguera. De hecho, desde el Consistorio destacan que estos serán precisamente los grandes retos de 2025. La guinda turística llegará en octubre cuando se celebrará en Calvià la convención anual de ABTA, la Asociación de Agentes de Viajes Británicos, la principal patronal del sector en el Reino Unido que reúne a más de 4.300 empresas.

MARIA DE LA SALUT. El principal reto es poner fin a los problemas de inundaciones cuando hay precipitaciones intensas en las calles Antoni Monjo y Santa Margalida. Es una reivindicación histórica que conlleva ejecutar un conjunto de obras. «En un mes estarán listas las obras de la calle Antoni Monjo pero para solucionar el problema se deben ejecutar también obras en las calles en Ramon Llull, Santa Margalida y Sa Quintana. Ahora estamos en la primera fase», detalla el alcalde Jaume Ferriol (PP).

El también presidente de la Felib explica que a nivel personal el reto es gestionar las ayudas para la DANA de Valencia. «Estamos canalizando todas las ayudas económicas para Valencia. Nos han ingresado unos dos millones de euros. Esta próxima semana me trasladaré a Valencia para la firma de un convenio con la federación de municipios porque esta partida económica se debe gastar a lo largo de este 2025. El dinero se destinará a la gente más necesitada», explica. Otro de los retos de la Felib será seguir ayudando a los ayuntamientos ya sea resolviendo dudas legales o reduciendo la burocracia a través de la central de compras haciendo licitaciones por su parte.

SÓLLER. El alcalde Miquel Nadal (PP) también ha escrito su carta de deseos para el año 2025. Entre el listado de actuaciones destaca la puesta en marcha del centro de día, la reforma del casal cultural de Ses Escolàpies y la implantación de una zona de bajas emisiones en el centro de Sóller donde solo podrán circular y estacionar los conductores residentes. Crear aparcamientos disuasorios en la entrada de Sóller y la apertura de un espacio cívico en Sa Torrentera serán otros objetivos que el alcalde quiere materializar a lo largo del presente ejercicio.

LLUCMAJOR. En Llucmajor, este 2025 vendrá marcado por dar un impulso a la residencia, cambiar a tecnología LED el alumbrado de las urbanizaciones, además de renovar las infraestructuras viarias de los núcleos municipales. Otro de los objetivos marcados por el equipo de gobierno es adecuar los parques infantiles y mejorar los espacios deportivos.

SANTANYÍ. Este año que acabamos de estrenar vendrá marcado por la gestión de los residuos con la implantación de la recogida puerta a puerta. De hecho, este mes arrancará la formación de la ciudadanía y se repartirán los cubos de reciclaje. Asimismo, se deberán ejecutar las áreas de aportación. Otro de los proyectos del Ayuntamiento es licitar y empezar las obras del aparcamiento de Portopetro y adjudicar la finalización del edificio multifuncional de Cala d’Or. Con los fondos Next Generation se financiarán las obras de drenaje de las aguas pluviales de la calle Revels en Cala d’Or.

FELANITX. El principal reto municipal para este 2025 es tener el proyecto de reforma y ampliación del Auditori Municipal. La reforma del auditorio comienza a ser una realidad. «Es una promesa electoral, y probablemente sea la más importante de esta legislatura», admite la alcaldesa Catalina Soler (PP). «Junto con el nuevo hospital o la nueva escuela, las mejoras de las calles y el ciclo del agua, la reforma del auditorio es un tema crucial para los vecinos», añade.

BINISSALEM. Entre los proyectos que el Ayuntamiento de Binissalem tiene previstos para este año 2025 figuran la compra de solares para la creación de aparcamientos, debido a una problemática cada vez más acentuada en el pueblo como es la falta de parking; para ello el Consistorio tiene prevista una inversión de 280.000 euros. Otro de los proyectos será la ubicación de la biblioteca en el casal de ca don Andreu, un edificio de 1.000 metros de superficie que fue adquirido por el Ayuntamiento el pasado mes de marzo. Otra de las entidades locales que también será reubicada es la escoleta municipal Binipetit, que se trasladará a las antiguas dependencias de la escoleta de las Trinitarias. La construcción de un nuevo pozo de agua potable, con una inversión de 400.000 euros, es otro de los proyectos previstos. Y para el verano, una vez finalice la temporada futbolística, se procederá a la instalación del nuevo césped artificial, un proyecto valorado en unos 500.000 euros.

SA POBLA. Los retos municipales están centrados en las obras que se están realizando con fondos Next Generation. Han empezado en la calle Comerç y Fadrins. También se está ampliando la Escoleta municipal con una nueva aula. Próximamente también empezarán las obras del antiguo cuartel de la Guardia Civil, entre otros proyectos.

MURO. El reto más importante es tener la capacidad para ejecutar la gran cantidad de inversión pendiente, desde los fondos Next Generation, con 3,5 millones, así como los proyectos financiados con el impuesto sostenible como la urbanización de ‘Ses fotges’ con 900.000 euros y una zona de calistenia, con 560.000 euros. También en el ciclo del agua, donde hay un puñado de calles para mejorar en la zona de Son Font. Entre los proyectos importantes está el de entregar la guardería 0-3 a la conselleria de Educación, una vez equipada para el próximo curso 2025-2026.

LLUBÍ. Los proyectos principales son acabar las obras financiadas con los fondos Next Generation. Se han recibido dos millones de euros para la plaza de la carretera o el molino de Son Rafal, entre otros. También esperan terminar las obras del POS y, además, encontrar financiación para otros proyectos, como las obras en Ca ses Monges.

PORRERES. Los retos son la mejora de las instalaciones deportivas, la apertura del centro de día. La conclusión del nuevo tramo de vial «es imprescindible y urgente», si bien depende del Consell. También se pretende hacer una mejora en el casco antiguo del pueblo, adecuar el pavimento de las calles Hospital, Nunyo Sans y Agustí Font para que sean más transitable por los peatones.

La mejora de la Avenida Jaume I de Santa Ponça es uno de los grandes proyectos de Calvià. / Juanlu Iglesias

MONTUÏRI. Se realizarán inversiones a través del Plan de Obras y Servicios del Consell como las mejoras del parque infantil, sobre todo el del Dau. Además, se pagará la redacción de diferentes proyectos como la mejora del Pou del Rei. «Empezaremos a dar pasos para mejorarlo, ya sería a más largo plazo», explican desde el Ayuntamiento. Además, el municipio está pendiente del contador de electricidad para abrir el centro de Salud.

SON SERVERA. En Son Servera se ejecutarán obras de mejora, adecuación y reforma en la zona turística tanto en cala Millor (calles Na Penyal y ca s’Hereu) por un millón de euros, como en Cala Bona (calles Xaloc y Tramontana y ampliación y reforma del parque infantil), por 400.000 euros. En el pueblo de Son Servera el objetivo es dotar de una acera a la calle Cos, arreglar la zona y reconstruir con haces de luz el Pont den Calet, así como hacer una réplica del mismo en el interior de la nueva rotonda.

SANT LLORENÇ. En Sant Llorenç está prevista la dotación de servicios del instituto, una obra declarada plurianual con una inversión de 200.000 euros en 2025 y de 200.000 en 2026. También se pretende crear un nuevo espacio museístico destinado a la historia de los bordados en una de las salas del archivo municipal. Otros proyectos son la construcción de un emisario submarino en sa Coma o la remodelación de la avinguda de sa Coma de Cala Millor, entre otros.

CAPDEPERA. Entre los proyectos subvencionados del Ayuntamiento de Capdepera destaca el carril bici de Canyamel (1,8 millones) o la mejora de la carretera de Cala Mesquida (300.000 euros), mientras que los proyectos que se ejecutarán con fondos municipales prioritarios para el Ayuntamiento son el embellecimiento del acceso a Capdepera y de la carretera de Can Patilla, así como la renovación de la climatización de la ‘escoleta’ Es Ferreret.

CONSELL. El alcalde de Consell, Andreu Isern (PSOE), afirma que los proyectos de mejora del pueblo más importantes de 2025 serán el adoquinado de las calles Vinaters, Vila de Consell y Miquel Rotger Celià.

SANTA MARIA. Colau Canyelles (Més), alcalde de Santa Maria, explica que las principales inversiones serán en la red de agua potable del Polígono de Son Llaüt, así como inversiones en el polideportivo municipal.

Suscríbete para seguir leyendo