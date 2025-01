Así ha sido el primer vuelo comercial en globo por la Serra de Tramuntana

Ricardo Aracil de Mallorca Balloons acumula 6.000 horas de vuelo. De hecho, en toda Europa no hay nadie que tenga tantas horas como este piloto. Precisamente esta gran experiencia le ha permitido completar con éxito uno de los vuelos más difíciles y emocionantes. Este viernes ha salido a primera hora de la mañana del Port de Sóller para sobrevolar en globo la Serra de Tramuntana hasta llegar a Búger. No es la primera vez que lo hace pero sí que ha sido el primer vuelo comercial, es decir, con pasajeros. «Han quedado alucinados. Hay una cosa que es indescriptible, que es volar por encima de la Tramuntana con nubes a la salida del sol. Es algo que no se puede inmortalizar con la cámara porque las fotos no transmiten el sentimiento de quedar con la boca abierta por la estampa que regala este vuelo. Es algo único. Pasar casi a 200 metros del Puig Major ha sido algo muy impresionante. Además se ha visto toda la isla. La visibilidad ha sido muy buena se veía Pollença, Formentor, Artà, Palma, Cabrera...», relata.

Ricardo Aracil explica que se trata de uno de los vuelos más difíciles «porque no hay playas en la zona oeste de Mallorca, es acantilado total, esto significa que tienes que conseguir el viento idóneo para conseguir sobrevolarlo. No es como en los alpes que vas de valle en valle, aquí o cruzas o tienes un problema gordo». Además, sigue detallando, es esencial la coordinación del vuelo en globo con el aeropuerto. «Tienes que coordinar el vuelo porque subes a unas alturas de casi 2.000 metros de altura. Ves los aviones de cerca. Por ello, hay que estar hablando con la torre de control, estás todo el vuelo coordinado por radio con los aviones que nos ven en el radar, por lo tanto, es un vuelo muy seguro pero es arriesgado en el sentido que es montaña con mar. Tienes que conseguir llegar. Nosotros hemos aterrizado cerca de Búger.

Vuelo comercial

Se trata del primer vuelo comercial que ha hecho Mallorca Balloons. «Todos los otros vuelos de este tipo habían sido en plan hobbie. De los dos globos que han volado, uno llevaba pasajeros y el otro era el regalo de cumpleaños de mi hija que lo celebra el domingo y aprovechando esta festividad han venido otros familiares. El vuelo ha tenido lugar este viernes porque el viento único para poder conseguirlo era hoy. «Si tienes muy poco viento, tienes un problema. Si tienes mucho, también. Se requiere tener un rango de viento y las condiciones idóneas se daban este viernes. Además no te sirve cualquier dirección. De hecho hemos despegado del Port de Sóller y nos hemos ido dirección Barcelona, por ello, hemos tenido que subir en altura hasta encontrar un viento del oeste que nos ha metido en la isla y hemos aterrizado en la zona de Búger».

No es la primera vez que Ricardo Aracil sobrevuela la Tramuntana. «Lo he hecho desde Pollença con viento del norte para aterrizar en la zona de Búger o Campanet. También lo he hecho desde Bunyola pero lo que es una travesía como tal es la segunda vez. La primera fue en 2021 desde Port de Sóller pero fue un vuelo privado sin pasajeros y este 2025 nos hemos estrenado con pasajeros», celebra Aracil que avanza que la próxima meta se desvelará en marzo. «Hemos presentado candidatura para organizar el campeonato de Europa en 2027 en Mallorca. Volarían 120 globos durante 11 días. Se hizo en 2019 con un centenar de globos. Lo intentamos en 2024 pero perdimos y ahora en marzo se sabrá el ganador. Competimos con Polonia y contamos con el apoyo del ayuntamiento de Manacor.