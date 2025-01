El PSOE reclama más "implicación" institucional en el servicio de atención a domicilio en el Pla de Mallorca

Los socialistas de Mallorca han reclamado al Govern Balear y al Consell de Mallorca que impulse el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) en los municipios del Pla de Mallorca. El secretario general de los socialistas de Santa Eugènia y alcalde del municipio, Pep Lluis Urraca, ha explicado que “con el traspaso de la gestión de este servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia de la Mancomunitat del Pla al Govern, ha pasado de poder ofrecer el servicio de lunes a domingo, a prestar el servicio solo de lunes a viernes, lo que ha supuesto una pérdida para todas las personas dependientes del Pla de Mallorca, entre otras muchas quejas que se reciben a diario por parte de las personas usuarias”.

Urraca ha añadido que “las personas con un grado de dependencia 2-3 no podrán recibir este servicio los fines de semana, cuando tienen las mismas necesidades que de lunes a viernes. Además, con el traspaso, se ha perdido el servicio de limpieza”. El alcalde socialista ha concluido que “creemos que existe una falta de coordinación entre el Govern Balear y el Consell de Mallorca a la hora de garantizar este servicio. Existen fórmulas para ampliar este servicio el fin de semana. El resto de mancomunidades de Mallorca sí que pueden ofrecer este servicio los fines de semana”.

Así, el grupo socialista en el Consell de Mallorca presentará una moción en el próximo pleno para garantizar el servicio de atención a domicilio a las personas dependientes de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. La portavoz Catalina Cladera ha criticado que “queda claro que el PP no prioriza políticas para las personas. No podemos tolerar esta pérdida de calidad asistencial para los mayores de los municipios del Pla, y por eso lo denunciamos”.

Cladera ha hecho inciso en que “implantar el servicio de atención integral a domicilio en todos los municipios de Mallorca fue una prioridad de los gobiernos de izquierdas durante 8 años. Ahora parece que no es una prioridad. El Consell de Mallorca y el IMAS tienen una oportunidad para asumir este servicio en la Mancomunitat del Pla y así poder garantizar el servicio los 7 días de la semana”. La portavoz socialista ha concluido que “el presidente del Consell de Mallorca dice que las personas son lo primero pero, a la hora de la verdad, no lo demuestra. Así lo hemos visto en el presupuesto de 2025, en el que han congelado la partida destinada al SAID, pero, al mismo tiempo, regalan los remanentes a la empresa concesionaria que gestiona los residuos”.