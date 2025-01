Parte de la cubierta del oratorio de la Verge del Roser, en la ermita de Santa Llucia de Manacor, se ha desplomado. Un vuelo fotográfico con dron para captar imágenes panorámicas de la ciudad este lunes por la tarde encendió las alarmas. Una imagen que, vista desde arriba, sorprende poco dadas las numerosas tejas agujereadas y la falta de un mantenimiento efectivo, que podrían haber sido claves en un derrumbe que ahora la Orden de Predicadores de San Domingo (Padres Dominicos), a quien pertenece la gestión del templo, deberá investigar y solventar cuanto antes con la ayuda supramunicipal.

El derrumbe preocupa tanto por tratarse del lugar religioso más querido por los manacorins fuera del pueblo, como porque no es el primer episodio de estas características ocurrido este año en el término municipal. Cabe recordar que hace casi un año, la iglesia de la pedanía de Son Negre, a unos seis kilómetros de Manacor, también sufrió las consecuencias de las humedades, grietas y problemas estructurales lo que provocó que gran parte de su cubierta cayera de repente mientras unos trabajadores de la asociación Estel de Llevant realizaban tareas de jardinería en los alrededores.

Parte de la cubierta de la iglesia de la ermita de Manacor se desploma por sorpresa / Sansó

En el caso de la ermita, lo que se ha desplomado es el primer tramo del lado izquierdo de la nave, justo en la entrada a templo. Según explica Antoni Oliver, presidente de la asociación cultural de Sant Domingo y delegado de los Padres Dominicos en Manacor junto con Xisco Rosselló: “Lo que ha sucedido es que una viga de hormigón se ha desprendido de una de las paredes laterales, lo que ha provocado que parte de la vertiente del tejado se viniera abajo. Lo que, en principio, no supone que haya peligro para el resto del templo ni que existan más daños visibles a simple vista”, comenta Oliver, quien sube al lugar cada día para comprobar que todo esté en orden.

“La caída de la viga y las tejas tuvo lugar el 18 de diciembre. Avisamos de inmediato tanto a los Dominicos en Madrid como al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Manacor, que ya están al corriente”, añade. “Es una propiedad privada donde el Bisbat de Mallorca no tiene competencias”, por lo que ahora deberán ser el consistorio y los religiosos quienes traten con el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca para intentar solventar el accidente y determinar exactamente qué ha sucedido y por qué.

“Aún no sabemos qué se debe hacer ni los protocolos inmediatos”, responde Oliver. “Es mejor dejar pasar unos días para que los técnicos puedan revisar el edificio con tranquilidad. Lo que debo decir es que no hay goteras, porque las tejas están adheridas directamente con cemento”, explica.

Parte de la cubierta de la iglesia de la ermita de Manacor se desploma por sorpresa / Sansó

Hubiera podido ser peor

La caída de parte de la cubierta de la iglesia del Roser podría haber sido dramática si, como sucede cada Navidad desde hace algunos años, se hubiera organizado el Belén que la asociación monta en el altar por estas fechas y hasta pasada la festividad de Reyes. “Ha sido una suerte, es cierto. Pero una cosa no ha sido consecuencia de la otra, sino que este año decidimos no hacerlo por cuestiones económicas. El presupuesto anual está entre 300 y 500 euros para comprar materiales y cambiar el escenario a fin de crear nuevos espacios y zonas en movimiento. Todo se financia con una limosna que no siempre cumple con las espectativas…”

La historia

La ermita de Santa Llucia es un símbolo para Manacor. Situada a dos kilómetros de la ciudad en dirección a Felanitx, el templo fue fundado inicialmente por una pequeña comunidad de ermitaños en el siglo XVII, aunque pronto fue abandonado. No fue hasta 1960 cuando pasó a manos de la comunidad de los Padres Dominicos, para diversos usos sociales, lúdicos y religiosos.

Aunque la ermita ya existía en el año 1275 y se conservan restos del templo del siglo XVII, sabemos que la construcción actual es contemporánea y se llevó a cabo por etapas entre 1916 y 1961 en un estilo ecléctico que, como sucede con los arcos, tiene reminiscencias del gótico catalán de conquista. En la reja que protege el portal de entrada se dibujan en hierro los escudos de la orden dominicana y de la Corona de Aragón.

Entre los años 1993 y 2004, la Asociación de Vecinos del Convent, el Centro, el Tren y s’Antigor organizaron una carrera popular a pie desde el propio convento de San Vicente Ferrer, en el centro de Manacor. Asimismo, durante las fiestas del barrio de Sa Torre se han programado distintas jornadas anuales de limpieza. También, una vez al año, la talla en madera de la Verge del Rosari, del siglo XV y custodiada en la iglesia del Convent de Manacor, sube en carro las curvas que llevan a la ermita de Santa Llucia.