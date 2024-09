Un año de la caída del teatro Defensora Sollerense

Este jueves, 5 de septiembre, se cumplirá el primer año de la caída del teatro Defensora Sollerense. Ese día, pasadas las 9,10 horas de la mañana, un fuerte estruendo al que le siguió una gran nube de polvo redujo a un montón de escombros gran parte del edificio que se vino abajo. Con su caída se desgarró parte de la historia de Sóller y de la cultura y el espectáculo del que el Defensora fue bandera durante décadas.

Un año después, el recinto ya está limpio de escombros y con la fachada apuntalada, pero los planes de futuro de este emblemático teatro construido en el último cuarto del siglo XIX están lejos de hacerse realidad. El Ayuntamiento de Sóller trabaja en la preparación de un anteproyecto que después dará paso la redacción del proyecto definitivo, un largo trámite que para los más optimistas hace pensar que las obras de reconstrucción no podrán comenzar a ser una realidad hasta bien entrado el 2026.

Un detalle del escenario del teatro, antes del suceso. / J.Mora

Lo cierto es que en el último año el Defensora ha dado mucho de sí. Tanto a nivel cultural como político, pero los pasos que sigue para su reconstrucción hacen presagiar que todavía es largo el camino que deberá recorrer para que pueda levantar de nuevo su telón, aunque el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, afirmara el mismo día de la catástrofe que sería reconstruido y reinaugurado en su mandato. Una promesa que a todas luces será difícil de cumplir por los largos plazos que maneja la administración.

En el Ayuntamiento nadie quiere dar fechas para ver realidad el renacer del Defensora. A finales de año los técnicos contratados ex profeso presentarán el anteproyecto, un documento que servirá de guía para que después se diseñe el proyecto de ejecución y de obra del edificio. Pero antes de que esto se haga una realidad, el Consistorio deberá concretar cómo lo financiará. Los presupuestos municipales no prevén partida alguna para la reconstrucción del edificio y todo apunta a que el Ayuntamiento tocará la puerta a otras administraciones para reunir el dinero necesario para levantar de nuevo el edificio. A día de hoy, por tanto, el Defensora no tiene ni proyecto ni mucho menos presupuesto asignado. A muy pronto a finales de año el consistorio tendrá una aproximación de los costes. Algo que la oposición critica con dureza por su tardanza.

Una imagen de una fiesta de carnaval de principios de los años 80. / D. M.

Además de dar una vía de salida a la financiación y reconstrucción del teatro, el Ayuntamiento tiene otros frentes abiertos en relación al Defensora. Por un lado deberá afrontar la demanda interpuesta por los dueños de la vivienda que se derrumbó parcialmente con la caída del teatro. Sus propietarios han reclamado al Ayuntamiento 650.000 euros para sufragar los daños. Y por otro lado, el Consistorio tiene en sus manos un informe elaborado por un perito externo que culpabiliza a los técnicos que dirigieron la rehabilitación del teatro hasta su derrumbe. Este informe los acusa sin paliativos de haber cometido negligencia. El Ayuntamiento prevé trasladar el caso a los tribunales de justicia, pero de momento no lo ha hecho a la espera de cuantificar los costes de reconstrucción.

Con todos estos problemas sobre la mesa, el Defensora cumplirá su primer aniversario tras su derrumbe a la espera que la suerte vaya de su lado para encauzar un futuro que ahora mismo no está nada despejado. Mientras tanto seguirá escribiendo su historia aunque sin techo y con parte de sus paredes derruidas a merced del paso del tiempo.

