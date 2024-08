Sineu presenta 6.000 firmas contra la macrogranja de gallinas

La presión popular es una de las grandes fuerzas que puede parar la construcción de la macrogranja de gallinas proyectada en Sineu. De hecho, los datos hablan por sí solos: se han presentado ante la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental un total de 6.000 firmas contra la infraestructura proyectada por Avícola Son Perot en la finca de Son Venrell. Además, en el Ayuntamiento de Sineu los residentes han registrado durante esta semana 1.217 alegaciones. De hecho, el alcalde Tomeu Mulet ha destacado que se han formado colas diarias de las ocho de la mañana a las 14.09 horas de personas que acudían a registrar sus alegaciones en las oficinas municipales.

El alcalde no esconde la satisfacción de ver la respuesta del municipio contra la macrogranja y espera que la presión popular sirva para frenar la construcción de dicha infraestructura que contempla 739.000 gallinas.

A la venta

De todas maneras, hay que remarcar que la finca de Son Venrell, de 178,5 hectáreas, está a la venta por 4,5 millones de euros.

De hecho, el alcalde Tomeu Mulet avanza que el Ayuntamiento está valorando la opción de adquirirla con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible pero dicha posibilidad está a la espera de una reunión con la conselleria de Turismo.