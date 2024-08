Habla la regidora de Educación de Sant Joan, Cati Perelló: «Ha sido una carrera abrir la ‘escoleta’ Els Molins»

Sant Joan recupera el servicio de escoleta, ahora sí municipal, tras el cierre hace cuatro años de la ‘Escoleta Sant Vicenç de Paul’...

¡Sí! Ahora ya podremos dar un servicio a aquellas familias con hijos de 0 a 3 años que estos años han tenido que ir a otros pueblos como Vilafranca, Petra o Montuïri. Ello permitirá conciliar la vida familiar porque no tendrán que desplazarse.

¿Cómo ha sido el proceso de lograr abrir Els Molins tras un año en el gobierno municipal?

Cuando entramos, la obra estaba casi finalizada. Faltaba el final de obra de la Conselleria, que logramos en agosto del año pasado. La autorización de Educación la conseguimos a principios de septiembre de 2023. El problema fue que faltaba la licitación para lograr la empresa que gestionara el servicio. En febrero tuvimos los pliegos terminados pero la licitación no salió hasta finales de mayo. La obra estaba finalizada a falta de algunos detalles pero el tema de la burocracia ha sido lo que hemos tenido que poner en marcha. Ha sido un proceso de ir superando pequeños obstáculos. El tema de la gratuidad también ha hecho que apostáramos por abrir empezando un curso escolar. Ha sido una carrera.

FOTOS | Así es la nueva 'escoleta' Els Molins de Sant Joan / RF

¿Han trabajado para atraer a las familias de Sant Joan que llevaban a sus hijos a otros pueblos?

La escoleta empieza con 15 inscripciones de las 37 plazas disponibles. Hemos utilizado el ‘boca a boca’. Sant Joan es un pueblo pequeño y funciona. Cuando tuvimos la empresa adjudicada se publicó en redes sociales y se hizo una reunión informativa con las familias para mostrarles la nueva escoleta. Acudieron bastantes y algunas han apostado por llevar a sus hijos a la escoleta de Sant Joan. La Conselleria ya nos dio de alta en mayo para que las familias pudieran elegir Els Molins pero no lo anunciamos a bombo y platillo por si nos fallaba el tema de la licitación.

¿Cuántas matrículas hay?

Hay quince matriculados. De pequeños no hay pero acudieron familias de niños y niñas que han nacido este 2024 por lo que confiamos que se matriculen entre noviembre y enero. Estoy muy satisfecha de arrancar con quince alumnos. No me lo esperaba, para empezar porque debemos entender que es difícil en el último curso de escoleta cambiar un niño debido a que tendrá que adaptarse a la nueva para después cambiar de ciclo.

¿Satisfecha de inaugurar Els Molins?

Estoy muy contenta porque Sant Joan necesitaba este servicio básico. Es una gran satisfacción. Me ha tocado ser la persona que ha terminado el proceso. Cerramos un círculo y ahora podremos abrir otros.

¿Qué otro reto educativo se propone para Sant Joan?

La biblioteca está muy descuidada. Es otro reto que me he propuesto. Se nos ha concedido una subvención para arreglarla y mi propósito es lograr dinamizarla. También seguiré luchando por mejorar el mantenimiento del CEIP Son Juny y que la conselleria de Educación vaya arreglando lo que requiere el centro. Además, poner en marcha la escuela de música es otro reto porque en la planta superior de la Casa de Cultura [donde se ubica la escoleta Els Molins ] está adaptada pero lo primero de todo será la biblioteca porque los niños y niñas necesitan empaparse del papel.

Suscríbete para seguir leyendo