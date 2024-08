Una mensaje del PP en redes sociales enciende a Can Garriga

La publicación del Partido Popular en Facebook sobre el parque de Can Canut, en la que se mencionaba que «no se dejarían engañar», ha generado una gran controversia entre los vecinos de Can Garriga y el PSOE, que en ese momento formaba parte del equipo de gobierno junto a Més y El Pi. En 2022, el Consell mantuvo varias reuniones con los vecinos de Can Garriga para buscar una solución a las molestias causadas por TIRME, debido a la proximidad de la planta con la urbanización. El Consell, TIRME y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para la construcción de un parque para el disfrute de los vecinos. En las distintas reuniones, siempre hubo representación vecinal, y se acordaron con ellos las características del parque. Según lo pactado, el Consell de Mallorca cedía los terrenos, TIRME se encargaba de las obras, y el Ayuntamiento asumiría el mantenimiento del parque.

Las obras se finalizaron en noviembre de 2023, ya con el actual equipo de gobierno, que decidió no recepcionar las obras debido al elevado coste de mantenimiento, calculado en 74.400 euros anuales. Actualmente, el parque permanece cerrado mientras el consistorio intenta llegar a un acuerdo con TIRME para compartir los gastos de mantenimiento.

En el último pleno, en respuesta a una pregunta del PSIB-PSOE sobre la situación del parque, el alcalde del Partido Popular respondió que "el parque estaba muy alejado de los otros núcleos y que no sabía quién lo usaría". Añadió que no querían hacerse cargo de su mantenimiento, por lo que estaban negociando con TIRME para que asumiera el 50% de los costos.

El portavoz del PSIB-PSOE respondió que, aunque solo lo utilizaran los vecinos de Can Garriga, ellos tienen los mismos derechos que cualquier otro vecindario. Exigió que se recepcionara el parque lo antes posible, sin esperar a tener un convenio con TIRME. Además, criticó que debido a la falta de mantenimiento, ahora será necesario restaurar prácticamente toda la vegetación, lo que incrementará considerablemente el costo final, calificando esta situación como un despilfarro de dinero público por la negativa del Ayuntamiento a cumplir con sus responsabilidades.

Mientras tanto, los vecinos de Can Garriga continúan su lucha contra el parque fotovoltaico y los olores provenientes de TIRME, mientras el parque en el que colaboraron permanece cerrado por decisión del consistorio de no recepcionarlo.