“Bon vent i barca nova”: estupor por la despedida oficial del ayuntamiento de Bunyola al dimitido alcalde Juan Antonio Riera

Un día después de que se hiciera pública la dimisión de Juan Antonio Riera como alcalde de Bunyola, el consistorio envió, a través de su canal oficial de WhatsApp, un aparentemente elogioso mensaje de despedida.

El texto empezaba realzando la figura del alcalde popular saliente por su “tarea excepcional y compromiso incansable con los vecinos” y destacaba su “proximidad y empatía” deseándole “mucho éxito en el camino que ahora inicia”.

El mensaje finalizaba con una sucesión de inconexas etiquetas (hashtags) que no pasaron desapercibidas, especialmente la cuarta de la lista: #BonVentiBarcaNova. Fueron muchos los ciudadanos que mostraron su estupor por el uso tal expresión, que se utiliza para despedir a alguien sin mostrar ningún tipo de disgusto o pena. “Se dice de quien se va, para demostrar satisfacción por su ausencia”, recoge el Diccionario Alcover-Moll.

El mensaje del ayuntamiento de Bunyola para despedir al dimitido alcalde Juan Antonio Riera / DM

La oposición arremete contra el mensaje

“Me parece una burla fuera de lugar y total falta de respeto este comunicado del equipo de gobierno (PP-SOMAvi-El Pi). De ninguna manera los bunyolins debemos permitir que traten así al alcalde de Bunyola, elegido por todos nosotros”, publicó Andreu Bujosa, el exalcalde de Esquerra Oberta del que tomó el relevo Juan Antonio Riera.

La actual portavoz de su grupo en el consistorio, Mercè Bujosa, lo calificó como “de muy mal gusto”.

Los políticos no fueron los únicos indignados por el mensaje, ampliamente comentado en las redes sociales. “Es más que probable que no entiendan el significado de la expresión, no lo dudo”, cometó un bunyolí. A lo que el exalcalde Bujosa respondió que “tenemos un concejal de Comunicación que cobra 43.000 euros al año y una empresa de comunicación contratada que cobra unos 1.500 euros al mes ¡Deberían saberlo!”.

Según el organigrama del ayuntamiento de Bunyola, el concejal de Comunicación es Miquel Ballester, número uno de SOMAvi-El Pi, socio de gobierno del PP y al que muchos señalan no solo como autor del mensaje, si no como figura clave en la crisis que ha desembocado en la dimisión del hasta ahora alcalde Juan Antonio Riera.

Pleno de renuncia

La anunciada renuncia del alcalde se oficializará este viernes en el pleno extraordinario convocado a las 19 horas.

Como se anunció, la sustituta del alcalde dimitido será Marian Serralta, hasta ahora tercera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Educación, Fiestas y Juventud, que se había presentado como independiente en el número 3 de la candidaura popular y cuyo nombramiento ha sido "consensuado" por el PP con sus socios de SOMAvi-El Pi.