El Cosso rompe una foto de Le Senne

El Cosso no ha dejado pasar la oportunidad de vengarse de Gabriel Le Senne. La peña de Felanitx, que este miércoles celebra su gran fiesta, ha colgado boca abajo una foto del todavía presidente del Parlament balear y la ha roto, igual que hizo él. Le Senne arrancó y destrozó una imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, símbolos de la represión franquista en Mallorca, durante el pleno en el que se debatía la derogación de la Ley de Memoria Democrática, a iniciativa de PP y Vox.

La peña festiva ha iniciado su fiesta con este acto, durante el cual también ha repasado la actualidad más reciente. Igual que en la fiesta del Much de Sineu, también han aparecido Carles Puigdemont y Donald Trump, entre otros, en una celebración que ha contado con la actuación de Maria Hein. La cantante felanitxera es también autora de la canción del vídeo promocional de este año, junto con Dani Millán.

A quién no se ha visto en Felanitx es a la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni a ninguna otra autoridad, que no está previsto que acudan a la fiesta, por lo que no pasarán bajo el palio de la peña. Prohens sí que asistió al baile de los Cavallets, también en el marco de las fiestas de Sant Agustí.

Fiesta del Cosso de Felanitx / Guillem Bosch