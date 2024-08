«A Sineu, no ens toquis els ous!! No macrogranges» o «su negocio, nuestra ruina» son algunos de los lemas contra la macrogranja que Avícola Son Perot quiere desarrollar en Son Venrell. El municipio del Pla se muestra de lo más combativo y hace frente común contra este proyecto. Por ello, moviliza a la ciudadanía para frenar la iniciativa con una avalancha de alegaciones. Así, este lunes por la tarde el Ayuntamiento convocó a los vecinos y vecinas a unas charlas informativas en el salón de actos de la biblioteca. Este martes habrá otras dos ponencias, una a las 16 horas y otra a las 17.

Sineu llama a presentar una avalancha de alegaciones contra la macrogranja de gallinas / R.F.

El alcalde Tomeu Mulet fue el encargado de conducir la charla informativa para explicar a los vecinos y vecinas, un centenar en la primera reunión de ayer, que el Ayuntamiento contrató a dos ingenieros agrónomos para que estudiaran el proyecto que contempla unas instalaciones para albergar 750.000 gallinas. Una vez recibido el informe técnico, se han resumido las cuestiones básicas en un modelo de objeciones. Las personas que acudieron a la reunión pudieron firmar y registrar sus alegaciones particulares. Hoy también se ofrecerá esta opción. Además se podrán presentar en las oficinas municipales de 9 a 14 horas hasta el viernes, 30 de agosto. Es importante llevar el DNI. El documento se puede presentar de forma telemática; para ello, el Ayuntamiento ha habilitado una sección en su página web donde se puede descargar el modelo básico, rellenarlo y registrarlo ante el órgano competente. Maria de la Salut, cuyo alcalde Jaume Ferriol, también asistió a la reunión remarcó que dispone de dicho modelo de alegaciones. En caso de que otros vecinos del Pla quieran sumarse a la lucha contra la macrogranja, Mulet ha especificado que pueden presentar la misma alegación en su correspondiente Ayuntamiento.

Modelo de alegaciones

«El proyecto está en una fase muy inicial pero el informe de impacto ambiental es muy importante. El documento de los técnicos tiene cien páginas pero se ha resumido en el modelo de alegaciones para que la gente lo entendiera. El proyecto, desgrana Mulet, no analiza cómo afectará la granja a la calidad del aire. «Se prevén molestias de olores, gases y polvo en suspensión a todos los vecinos en un radio de más de 3,5 km de la ubicación del proyecto afectando directamente a Sineu y Maria. Para que nos entendamos, el olor llegará a la plaza de la iglesia pero si sopla viento, se extenderá hasta Lloret», remarca el alcalde popular, que se ha mostrado de lo más combativo contra la macrogranja. Otra de las deficiencias detectadas es que no se contempla cómo afectará la instalación a la disponibilidad de agua. «En el Pla o no tenemos agua o no es de es de calidad al estar contaminada por nitratos» y la granja conllevará un consumo de agua de 60.000 metros cúbicos que equivale al consumo de Maria. Tampoco se determina cómo se gestionará el ruido, una emergencia sanitaria o el mantenimiento de los sistemas de residuos. «No existe un estudio de movilidad y la carretera de Sineu a Muro no está preparada para asumir tal volumen de camiones», alerta el Ayuntamiento de Sineu.