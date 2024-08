Habla el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet: «Los alcaldes del Pla de Mallorca uniremos fuerzas contra la macrogranja. El proyecto es un sin sentido»

La movilización contra el proyecto de la macrogranja avícola proyectada en Sineu no se limita a los vecinos, las administraciones locales también lideran esta lucha. «Este proyecto es un sin sentido. Será la macrogranja más grande de España y en el Pla no hi cap. La lucha no termina esta semana. Nos movilizaremos. Ya haremos manifestaciones. La presión popular es lo que más daño puede hacer y los alcaldes uniremos fuerzas para plantarnos en Palma y dejar bien claro que en el Pla de Mallorca no queremos esto», sentenció rotundo el alcalde popular de Sineu Tomeu Mulet.

Sineu llama a presentar una avalancha de alegaciones contra la macrogranja de gallinas / R.F.

El problema de la macrogranja que se quiere desarrollar en Son Venrell no solo afecta directamente a Sineu o Maria de la Salut. El Pla sufrirá las consecuencias, por ello, el alcalde de Sineu tiene claro que todos los alcaldes deben hacer fuerza porque si esta macrogranja que prevé 750.000 gallinas llega a ser una realidad, «el problema será de todos». Lloret y Llubí son otros de los municipios que directamente se verán perjudicados, por ello, elevarán a pleno las mociones aprobadas en Sineu y Maria de rechazo al proyecto. Así, se insta a que estas mociones lleguen también al resto de Ayuntamientos del Pla.

En la charla informativa de este lunes por la tarde con los vecinos y que también se repite hoy a las 16 y 17 horas, Mulet dejó claros que entre estudiar y contestar todas las alegaciones pueden transcurrir dos o tres años. «¿Con qué nos tenemos que quedar? La macrogranja no solo afecta a Sineu. En Llucmajor hay una y no se puede vivir. La de Sineu sería la más grande de España. Será un perjuicio brutal para todos. El Ayuntamiento apuesta por la actividad agrícola en extensivo. Tampoco, añadió Mulet, podemos permitir que las propiedades de los vecinos pierdan valor o se tengan que marchar de su casa porque no puedan vivir allí debido a la macrogranja.

Suscríbete para seguir leyendo