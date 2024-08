Habla el experto en literatura catalana medieval, Albert Hauf: «Nuestra lengua y cultura necesitan mucha pedagogía y diplomacia»

Albert Guillem Hauf i Valls, de 86 años, fue proclamado ayer hijo ilustre de Sóller en reconocimiento a su labor personal, docente y divulgativa en defensa de la lengua catalana. Hauf es filólogo, historiador de la literatura y crítico literario, destacando de manera muy especial sus estudios dedicados a profundizar en el conocimiento de la Literatura Catalana Medieval. Además, ha llevado a cabo una amplia labor docente tanto en Cardiff, Gales, como en Valencia, donde fue catedrático desde 1986 y jefe del departamento de Estudios Hispánicos. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas, de la Junta directiva de la Anglo-Catalan Society y del Institut d’Estudis Catalans (IEC), así como miembro de la Academia Valenciana de la Lengua entre 2013 y 2021.

¿Qué sintió cuando le notificaron que había sido designado Hijo Ilustre de Sóller?

Sobre todo, sorpresa, porque nunca he sido una persona que haya buscado premios. Me falta la arrogancia de pensar que esto fuera posible. Por otro lado, fue una grata sorpresa ya que pone de manifiesto que en Sóller hay un terreno fértil en favor de la lengua y la cultura propias.

¿Podemos decir que usted «ha sido profeta en su propia tierra»?

Sí, porque me fui de Sóller en una época en la que la Filología Catalana estaba en un momento incipiente y he sido reconocido por mis estudios y labor realizados sobre este tema. Cuando era joven vivíamos una situación de contradicción e injusticia hacia la lengua propia. Hablábamos una lengua que no sabíamos escribir y aprendíamos una lengua que no sabíamos hablar y, por lo tanto, éramos analfabetos en ambas.

¿Cuándo inició su periplo estudiantil?

A los cuatro años, asistiendo a los Jardines de la Milagrosa de las Monjas de la Caridad. Después conté con las enseñanzas de don Miquel Castanyer Mayol, un joven sacerdote, poeta y mallorquinista, que nos preparaba en conocimientos elementales. A los 7 u 8 años entré en la Parroquia de Sant Bartomeu como monaguillo, lo cual me abrió un mundo nuevo, donde aprendí nociones de latín y me abrió la mente hacia un espacio lleno de simbolismos. Posteriormente, fui al Fossaret, donde tuve la suerte de contar con la enseñanza de don Joan Mayol ‘Rata’, uno de los mejores maestros que he tenido en la vida y que nos enseñaba mediante la pedagogía basada en la observación.

¿Qué le atrajo del mundo de la Filología?

Al principio, lo que yo pretendía era ser escritor, pero cuando profundicé en los estudios de Filología apareció una hiperautocensura que me acabó decantando más por la divulgación que por la creación.

¿Qué diferenciaba la enseñanza inglesa de la española?

Eran muy diferentes: en Inglaterra se potenciaba la enseñanza crítica en comparación con la española, que se basaba en la repetición.

¿Qué significa la creación de la Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalana en 1987, de la cual usted fue miembro fundador y presidente?

El reconocimiento a nivel internacional de la Lengua y la Literatura Catalanas, que hasta la fecha permanecía en un segundo plano. Cabe destacar que este reconocimiento de nuestra lengua y literatura llegó antes desde el exterior que desde el Estado Español.

Como miembro numerario del IEC, ¿cómo ve la situación actual del catalán?

Evidentemente atraviesa una situación que calificaría de agridulce: la lengua está reconocida oficialmente y es innegable que hemos logrado grandes avances, pero al mismo tiempo hay maniobras muy fuertes y poderosas que pretenden eliminar la presencia real de nuestra lengua en la sociedad. No podemos olvidar que la lengua es el alma de un pueblo y cualquier maniobra en su contra busca eliminarnos.

Usted que ha vivido en primera línea las vicisitudes de la normalización del catalán, ¿vivimos un proceso de evolución o de involución lingüística?

De involución, claramente porque la lengua se ha convertido en un arma en manos de políticos. Un pueblo que utiliza la lengua como arma política no va por buen camino.

¿Cree que la lengua debería estar por encima de los partidos políticos?

Evidentemente. No puede ser que la gente se llene la boca diciendo que ama las lenguas oficiales y luego no dictan normas para su defensa, sobre todo cuando son minoritarias y minorizadas. Hay que encontrar soluciones pactadas y diplomáticas; la diplomacia exige fe y esta debe ponerse en práctica.

¿Hacia dónde vamos si el 80% de la población conoce el catalán pero solo el 40% lo utiliza?

Esta es una situación que nos lleva a perder la lengua. Una lengua, para sobrevivir, debe hablarse y mucho. Es urgente que hagamos algo para frenar esta situación y activemos actuaciones en su defensa.

¿Qué tiene la literatura catalana medieval que le ha seducido tanto?

Se trata de una literatura insuperable y con grandes escritores en todas las áreas. Basta con mencionar personalidades como Ramon Llull, Ausiàs March, Francesc Eiximenis, Sor Isabel de Villena o Joanot Martorell, entre otros, para comprobar que contamos con las mejores plumas de la época, que los elevan a nivel internacional.

Entonces, ¿por qué permanece tan desconocida para la inmensa mayoría?

Porque todavía nos pesan los años de persecución política. Y pesan como una losa tremenda.

¿Por qué aún no ha habido nunca un premio Nobel en lengua catalana?

Esto tiene mucho que ver con la política y con la respuesta a la pregunta anterior. Tal vez hemos ejercido una presión excesiva en algunos momentos. En este caso, creo que es necesario combinar tacto y política, y no creo que en este caso contemos con el apoyo de muchos políticos españoles que prefieren que se premie el castellano por encima del catalán.

¿Cómo ve el futuro del catalán?

Quiero ser positivo; ahora bien, creo que nuestra lengua y nuestra cultura necesitan de mucha pedagogía y mucha diplomacia. Siempre que tengamos a los políticos estatales en contra, no nos irá bien ya que habrá motivos de confrontación y... saldremos perdiendo.

Volviendo a la actualidad local, ¿cómo ha encontrado Sóller?

Con mucha gente y mucho bullicio; pero creo que es una situación que se repite en toda la isla. Me bastó con sufrir tres horas de espera en el aeropuerto: fue una situación dantesca. Veo un Sóller alejado de la tranquilidad.

¿Ha pensado alguna vez en regresar a Sóller?

Muchas veces, pero no es fácil. Encontrar una casa aquí es una tarea ardua, así como también lo es romper veinte años de relación con Valencia.

