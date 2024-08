Esta es la experiencia de Bàrbara Mesquida con los temporeros: 'Son quienes realmente hacen latir la bodega'

Bàrbara Mesquida de Mesquida Mora es de lo más sincera al hablar de los trabajadores colombianos que pasan meses trabajando en sus viñas: «Son parte de mi familia, son mi equipo y son quienes realmente hacen latir la bodega». Y es que la historia de William Amado e Hipólito Joya deja claro el vínculo que se crea entre ellos y la viña ya que llevan 17 años viniendo. «Són de ca nostra», resume Mesquida que recuerda que se incorporó en el celler familiar en 2004 y «me encontré con la realidad que seguimos viviendo». La falta de mano de obra le llevó a «tirar» de temporeros en 2006.

«Es un trabajo muy puntual que coincide en una época en que hay mucha demanda de trabajo. Además, la oferta del sector turístico y de servicios es muy potente. Por este motivo, encontrar gente para trabajar en el campo no es fácil. En aquel entonces descubrí que había un convenio de Unió de Pagesos que traían trabajadores temporeros de Colombia y lo probé en 2006. Los que tengo hace 17 años que vienen», desgrana.

El trabajo no solo es de vendimia. «Es un trabajo durante toda la temporada. Hay tiempo de poda, tiempo de poda en verde, los tratamientos... Necesitas gente y desafortunadamente no encuentras personal que quiera trabajar en el campo. Afortunadamente en 2006 apostamos por el sistema de los temporeros. Este año uno de los tres que empezó desde el principio no ha podido venir pero los otros dos sí, son parte de mi familia, son mi equipo y son quienes realmente hacen latir la bodega», describe Bàrbara Mesquida.

William Amado e Hipólito Joya deja claro el vínculo que se crea entre ellos y la viña. / R.F.

Vínculo

Y el vínculo de los temporeros crece año tras año. «En esta campaña, hemos logrado que se incorporaran tres temporeros nuevos que no habían venido nunca. El objetivo es crear escuela y cantera por si hay alguno que por circunstancias familiares no pueda venir algún año y así los nuevos podrán aprender el oficio».

Bàrbara Mesquida explica que en el caso de los temporeros como máximo pueden estar nueve meses pero «es normal que quieran regresar a su casa con su familia». Tanto William como Hipólito que llevan viniendo a trabajar a Mesquida Mora desde 2007 y 2008 están siete meses. «Se trata de intentar encontrar el equilibrio entre lo que ellos quieren y las necesidades de la empresa. Es mi punto de vista», defiende Mesquida.

William Amado, en la viña de Mesquida Mora. / R.F.

Esta temporada, explica, cuenta con cinco trabajadores de Colombia que viven en la bodega, en una casa que tenemos. «Intento que estén lo mejor que puedo. Siempre que sea posible suelen tener su habitación individual. Están a mi lado, por ello, si podemos cenar juntos si se alarga la jornada lo hacemos porque para mí son mi equipo». Algo que corroboran los trabajadores. «Hacemos cenas, comidas y alguna que otra torrada», confiesan.

«No es una cuestión de origen ni de religión, la realidad es que ellos son quienes nos sacan las castañas del fuego. Es este compromiso con la casa», se sincera Bàrbara Mesquida, que confiesa que «el factor idiomático, quieras que no ayuda porque a veces hay gente de otras zonas que el tema del idioma se hace más complicado». «El factor de educación en un entorno cristiano también influye porque los primeros años me encontré que no era fácil trabajar con gente de origen musulmán por el hecho de que una mujer joven los mandara dificultaba el proceso». «Estoy súper contenta e intento que ellos también lo estén. Que haga 17 años que repitan, es que están bien». «Si no vamos a Mesquida Mora, no vamos a ningún sitio, dicen». Y es que la pura realidad es que «són de ca nostra». Precisamente, ahora ha llegado uno que estará nueve meses. «Pasará las Navidades en Mallorca, ya lo hemos hablado con el que es mi mano derecha: lo vamos a acoger en nuestra casa como uno más».

Hipólito Joya, entre viñas. / R.F.

Tanto Hipólito Joya como William Amado han pasado alguna Navidad en Porreres. «Es duro pasar la Navidad fuera de casa pero se te hace más fácil porque somos parte del equipo», coinciden estos dos fieles trabajadores de Colombia que se encargan de cuidar y mimar la viña de Mesquida Mora que sin ninguna duda la siente como propia.

