Así fue la actuación estelar del alcalde de Sant Joan convertido en Elvis Presley

El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson, demostró anoche en el Playback 2024 de las fiestas patronales sus grandes dotes de artista que tiene. De hecho, antes de coger el año pasado la vara de mando de la localidad gracias al pacto entre su partido MÉS y el PSOE, Thompson era un asiduo en el concurso que año tras año en la Plaça de la Constitució. Ahora ya convertido en alcalde ha seguido participando pero siempre fuera de concurso. Este año su actuación ha sido de lo más estelar. El alcalde fue el encargado de amenizar el hueco entre las canciones de la categoría de infantiles y de adultos.

Sorpresa

La presentadora Mercè Serra anunció que la noche estaría llena de sorpresa, una sobre todo era que se pensaba que el rey del rock & roll había muerto en agosto de 1977 pero se le había visto por la plaza 'santjoanera'. Así fue cuando Thompson convertido en Elvis irrumpió en el escenario para sorprender a una plaza llena de gente tras celebrar un multitudinario 'sopar a la fresca' para dejar boquiabiertos al respetado público con su Love me tender interpretado con su chorro de voz, sin playback. Después siguió demostrando el artista que lleva dentro con Let me be your teddy bear. Finalmente, tras los bravos y aplausos de la plaza, se animó a entonar junto a Mercè Serra una tercera pieza, en este caso, fue el Blue Suede Shoes.