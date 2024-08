Las aguas de la playa de Can Generós, en el Port de Sóller, vuelven a estar contaminadas

Las últimas analíticas practicadas por el Govern a las aguas de baño del Port de Sóller han revelado que las de la playa de Can Generós presentan un elevado índice de contaminación, por lo que han pasado a ser no recomendables para el baño. El Ayuntamiento solleric confía en que en las próximas horas se haga una contranalítica para confirmar el estado.

La concejala de Turismo, Llum Castañer, informó ayer de que se izó la bandera amarilla en el litoral de Can Generós para advertir a los bañistas. También se comunicó a las escuelas de verano para que eviten esta zona del puerto para ir a nadar.

El resto de zonas del Port de Sóller sí son aptas para el baño porque los valores de contaminación se encuentran por debajo de los valores máximos recomendados.

Castañer aseguró que situaciones como ésta «son habituales cada verano» y afirmó que las autoridades trabajarán para identificar las causas que han generado la contaminación de las aguas de baño para darle solución.

No descarta que en esta ocasión pueda estar relacionado con las lluvias que se registraron la semana pasada en el Port que hizo revenir con mucha fuerza el torrente de Sa Figuera.

Tres semanas

Es la segunda vez en menos de tres semanas que parte de las aguas de baño del Port de Sóller pierden calidad por contaminación y pasan a ser «no recomendables» para el baño. En esta ocasión el ayuntamiento sí informó de los resultados de los análisis tras las críticas de la oposición de la anterior vez.