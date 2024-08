Vecinos se quejan de que no pueden usar aún el parque de Can Canut

Més per Marratxí ha denunciado en un comunicado de prensa que, a pesar de haberse inaugurado el parque de Can Canut, cerca de Tirme y la urbanización de Can Garriga, los vecinos todavía no pueden hacer uso del mismo.

En contacto con el presidente de la AA.VV. de Can Garriga, este manifestó que los vecinos desconocían la inauguración del parque y que el mismo se mantenía cerrado, sin ningún tipo de mantenimiento, ni por parte del consistorio ni de Tirme, a pesar de haberse finalizado.

Este parque fue un acuerdo entre el Consell de Mallorca y la empresa Tirme, para que los vecinos tuvieran una compensación dada su proximidad a los vertederos. El Consell cedió los terrenos y Tirme efectuó las obras por un importe de 914.256 euros, y el Ayuntamiento debía recepcionarlo y hacerse cargo del mantenimiento.

Las obras finalizaron en octubre pasado y, hasta el día de hoy, el consistorio aún no ha recepcionado el parque. Según explicó el alcalde en el pleno del pasado julio, esto se debe al alto coste del mantenimiento, que asciende a 74.400 euros anuales. Según el alcalde, se iniciaron conversaciones con Tirme para repartirse el coste, y en el mismo pleno informó de que las negociaciones estaban avanzadas y cerca de un acuerdo para dividir los gastos de mantenimiento.

Por su parte, los vecinos, a pesar de estar interesados en disfrutar de este parque, junto con la asociación de vecinos, priorizan evitar la instalación de placas solares frente a sus domicilios, así como reducir los olores y molestias causadas por la empresa Tirme.