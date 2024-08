Así será la vendimia 2024: menos uva pero de mayor calidad

La vendimia 2024 ya está en marcha. Este año viene marcada por el buen estado sanitario de la uva y de su gran calidad, por ello, se prevé que sea una gran añada de vinos. Eso sí, estamos ante una vendimia marcada por una severa sequía en los meses previos, lo que se ha traducido en uvas más pequeñas y concentradas a nivel aromático y fenológico. La falta de agua se ha traducido también en una menor cantidad de uva. Así, Vi de la Terra Mallorca calcula que la producción será un 20% menor que en campañas anteriores.

La Indicación Geográfica Protegida celebró ayer un almuerzo de vendimia en el microceller Son Crespí en Santa Maria para hacer balance de estas primeras semanas de vendimia. Su enólogo, Pere Cerspí, ha remarcado que la recolección de 2024 ha empezado más pronto y «poco a poco va entrando uva». Preguntado sobre el precio que tendrá el kilo de uva ha explicado que rondará el euro como en otras campañas. El experto también ha hecho hincapié en que esta vendimia viene marcada por tener «un fruto muy sano». «En un año de sequía, la uva es más pequeña, tiene más concentrado y el rendimiento es más bajo pero la calidad sí está». Por ello, ha avanzado que «será un buen año para el vino tinto». De todas maneras, la presidenta de Vi de la Terra Mallorca, Magdalena Mesquida, ha querido remarcar que una menor producción no es un elemento negativo para el sector porque aligera la situación de las bodegas que aún tienen vino de otras campañas. Por ello, ha insistido en que se espera una buena añada gracias a la calidad de los caldos.

Vi de la Terra Mallorca, que produce el 60% del vino de la isla, ha empezado la vendimia con un total de 1.893 hectáreas inscritas, lo que representa un 10% más que en 2023. La IGP aglutina actualmente 80 bodegas de Mallorca con más de 300 viticultores. De momento, las bodegas ya han recolectado 900.000 kilos de uva, un 20% de la producción estimada de esta campaña. Hasta ahora, las principales variedades que han entrado en las bodegas inscritas en la IGP son Chardonnay, Sauvignon blanco y Moscatel, así como las variedades locales Malvasia y Giró Ros. En las variedades de uva negra ya han empezado con Pinot Noir y Merlot.

Las Denominaciones de Origen

Y si la DO Binissalem empezó la vendimia el 9 de agosto, la DO Pla i Llevant también está en plena campaña. De momento, su presidente Antoni Bennàssar ha remarcado que las lluvias de este agosto han sido positivas porque no hizo granizo y como la tierra tenía mucha sed, las precipitaciones han servido para que la uva cogiera agua, que falta le hacía. En la DO Pla i Llevant, la campaña empezó en julio con el Chardonnay y continuó la primera semana de agosto con esta variedad más Viognier, Callet, Pinot Noir y Syrah. La semana del 12 al 18 de agosto ya se añadieron las variedades de Moscatel Grano Menudo, Premsal blanc, Mantonegro, Merlot y Ull de llebre.

