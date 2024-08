Jaume Martorell Fullana ha sido el pregonero de las fiestas de Sant Bartomeu 2024 de Montuïri que tienen lugar estos días 23 (Sa Revetla), 24 (Dia del Patrón) y 25 (Segona Festa). Es el director actual de la revista Bona Pau desde 2018. Previamente, había colaborado como director adjunto desde 2011. Participaba en su confección y aportaba noticias y entrevistas. Sustituyó a Onofre Arbona quien, a sus noventa y tres años, dejó el cargo por motivos de salud tras sesenta y seis al frente de la publicación. Martorell ha participado en entidades tales como Societat de Caçadors, Club Colombòfil y Associació Cultural Bona Pau en las cuales ha sido secretario, presidente o director. Ha intervenido en la creación de la Sociedat de Caçadors (1978), organización de la I Fira i Mostra de sa Perdiu, exposiciones y concursos colombófilos, deporte escolar a través de la APIMA del colegio público, fútbol base y la Confraria Tastavins de Montuïri. Después de ocho años como juez de paz, presentó su renuncia en el pleno municipal del pasado mes de noviembre 2023.

Oda a una época pasada con el pregón de Jaume Martorell / Biel Gomila

El pregón tuvo lugar en la iglesia de Sant Bartomeu que presentó un lleno absoluto, prueba de las numerosas amistades, miembros de entidades a las que ha pertenecido y de la excelente consideración que goza en el pueblo. En su presentación, la alcaldesa Paula Amengual lo calificó de “Jaume, és un home bo”.

Inició su intervención describiendo las inmediaciones de su casa natal de los años 1958-1960. “Entonces no tenia la misma fisonomía. No había pista polideportiva, todo era tierra, piedras y trozos de vidrio; si bien esta zona de Es Dau siempre estaba repleta de niños que jugaban mayoritariamente a fútbol; muchos de ellos con sandalias y ninguno disponía de calzado adecuado. Algunos daban vueltas en bicicleta, otros jugaban a la peonza, a bolas a plantón, al escondite...Todos cabían allí. “Muy cerca, teníamos el estanque de Es Dau, muy peligroso y en el que muchos niños aprendieron a nadar”.

Recuerda que de tanto en cuando venían los “Húngaros”, familias inmigrantes que colocaban una tienda de campaña y se dedicaban a afilar cuchillos, remendar ollas y arreglar piezas de cobre

Cuando su familia se trasladó al Pou Nou, describe que todo era diferente, los animales de campo se detenían a beber agua con el carro, muchas veces a cargado de leña, sacos o paja. También se paraban frente a la herrería, atados a las aldabas. Esperaban turno para los cuidados requeridos en sus cascos. “Este pequeño rincón parecía una pequeño polígono de servicios o industrial, como diríamos actualmente” señala después de enumerar las múltiples pequeñas empresas y servicios que había en aquellos años en la localidad.

Trabajó ya de niño. “Nuestra juventud no fue fácil, al menos para la mayoría. Tenía ocho años y al terminar las clases, en verano, nos enchufaban a una secadero de albaricoques. En agosto, a las siete y media de la mañana, partíamos en bicicleta hasta la finca de Alcoraia a recoger almendras”. Dedicó un emotivo apartado a recordar sus años de estudiante de primaria y secundaria que compartió entre Montuïri y Algaida.

CAMBIO DE MENTALIDAD

A los veinte años, experimentó un cambio de mentalidad. Llegó el servicio militar, empezó a “salir”, vino la época en que la Obra Cultural Balear de Montuïri organizaba numerosas actividades. Vinieron las primeras experiencias relacionadas con las transformaciones políticas, el final de la Dictadura se acercaba. “Entonces me conciencié de lo que era una dictadura”. Sus abuelos le explicaron lo que había pasado en 1936. “Todo me era nuevo, tenía solamente veinte años. Antes nadie hablaba de ello porque tenían miedo”, Comenzó a asistir a conferencias, conciertos, charlas, exposiciones, las inolvidables actuaciones de Maria del Mar Bonet y Raimon en la villa. “En aquellos momentos empezó a despertarse mi amor por nuestra lengua. Íbamos cargados de ilusión, la “gente no decía tantas “animaladas”, ni mentiras porque no existían las redes sociales ni la desinformación actual”.

SOCIETAT DE CAÇADORS I FIRA DE SA PERDIU

La inquietud de Martorell Fullana le llevó a la fundación de la Societat de Caçadors, allá por el año 1977-78, la cual llegó a constituirse en la entidad más importante de Montuïri y que promocionó la I Fira de sa Perdiu cuyo objetivo era “beneficiar al pueblo, proteger nuestro término municipal de los cazadores furtivos y de las malas prácticas de algunos”.

Martorell Fullana ha cumplido catorce años desde que comenzó a escribir y a participar en la confección de la publicación local Bona Pau, de la que hoy es su director.

Como pregonero, finalizó su intervención exponiendo que “avui la festa es viu amb molta intensitat, mai no n'hi havia hagut tanta com ara per part dels joves i no tan joves. En canvi, quan nosaltres teníem uns catorze, encara ens feia por el dimoni; girava les banyes devers ca n'Aloi i nosaltres ja érem enfora, al Pujol”. Cerró el pregón deseando els “molts d'anys” a todos .

Después del acto, como viene siendo habitual, recibió del Ayuntamiento la estatua de cossier que le fue entregada por la alcaldesa Paula Amengual

Suscríbete para seguir leyendo