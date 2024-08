Así han afectado las lluvias de agosto a la campaña de vendimia 2024

Las bodegas de Mallorca están en plena vendimia, una campaña que este mes de agosto ha estado marcada por la Dana de la semana pasada. La gerente de Vi de la Terra Mallorca, la Indicación Geográfica Protegida, Marina Vera, ha resumido que en general las precipitaciones de agosto han sido muy positivas para las viñas, a excepción de las localizadas en la zona de Manacor que han sufrido inundaciones y requerirán estar mucho más controladas a nivel sanitario por si aparecen hongos. «Las viñas han padecido un estado de sequía extraordinario, por ello, las lluvias son un apoyo para alargar la maduración de las uvas y aportar más calidad a la hora de la recolecta», explica Vera, que hace hincapié en la importancia de controlar la aparición de hongos que pueda fastidiar la vendimia.

Las precipitaciones han sido "muy positivas" para las viñas / GUILLEM BOSCH

Y si la DO Binissalem empezó la vendimia el 9 de agosto, la DO Pla i Llevant también está en plena campaña. De momento, su presidente Antoni Bennàssar ha remarcado que las lluvias de este agosto han sido positivas porque no hizo granizo y como la tierra tenía mucha sed, las precipitaciones han servido para que la uva cogiera agua, que falta le hacía.

Cambio climático

En un año marcado por la sequía, los expertos también han analizado los efectos del cambio climático en la viña. Así, el enólogo del microceller Son Crespí en Santa Maria, Pere Crespí, ha sido de lo más sincero: «El cambio climático nos afecta de lleno». Ha desgranado que sus viñas viejas en secano han sufrido mucho con la sequía mientras que las más jóvenes al tener riego las ha podido ir manteniendo. «Nos tenemos que adaptar a estos cambios y estar preparados para lluvias de 100 o 150 litros en dos horas, por eso, incorporaremos la técnica de ‘sembrar agua’ que consiste en hacer una acequia entre viñas y dejarla abierta para que entre el agua en la tierra cuando llueva». «El cambio climático es un motivo de gran preocupación», ha admitido la presidenta de Vi de la Terra Mallorca, Magdalena Mesquida, que ha abogado por cuidar al máximo la planta para poder sacar el máximo rendimiento.