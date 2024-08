Cada año y ya van nueve se celebra el certamen internacional del tomate de Mallorca, un evento privado promovido por un grupo de personas preocupadas en recuperar el gusto de los tomates de antaño. Este año se han presentado 29 tomates candidatos, de tres productores hortícolas (Terracor, Agromart y Agromallorca) y de nueve agricultores aficionados. El certamen se ha celebrado en el restaurante Botànic del Hotel Can Bordoy. En la categoría de ensalada se ha impuesto Son Noguera, de Esporles mientras que de la variedad ‘Rosa’ ha conquistado el premio Son Ram de Porreres. De esta localidad del Pla es Can Marineta que ha ganado en la variedad ‘Pera. En la categoría ‘Lila’ el mejor tomate es de Can Coll de Sóller mientras que Terracor (Manacor) se impone en la ‘Cherry). La capital del Llevant se lleva otros dos galardones: Aubocassa por la ‘Cor de bou’ y Son Joan Jaume por la ‘Ramallet’.

Un certamen busca recuperar el gusto de los tomates de antaño / J.J.

Este año se han presentado por primera vez al concurso el tomate ‘Lila’, que destaca por su especial color, sabor y aroma. En la pugna en la categoría de Rosa, varios agricultores apostaron por la variedad Rosa de Barbastro, introducida en la isla a raíz de un viaje, organizado por el participante Ildefonso García Serena de s'Horta Nova, a la ciudad somontana.

Calidad

El jurado ha estado compuesto por Laura Calvo de Flor de sal des Trenc, Bernat Ferrer experimentado agricultor, Andrés Benitez chef del Restaurante Botanic, Tiffany Blackman, delegada de Aubocassa y Jaime Jaume, ingeniero agronomo. Los miembros del jurado han destacado el interés de las empresas hortícolas en participar en un certamen que prima la calidad del tomate. Así valora los aromas, texturas y sabores de los tomates de antaño como signo de calidad.

Como sucedió el año pasado, los candidatos han señalado las dificultades que se han presentado este año que concretamente han sido falta de lluvias durante todo el año y el intenso calor de las últimas semanas. Eso sí, han coincidido en remarca que este año la sequía ha sido más intensa que el anterior.