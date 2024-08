Tras años de obras y de superación de obstáculos, este mes de septiembre Sant Joan estrenará la ‘escoleta’ municipal Els Molins. Hace unos días el Ayuntamiento adjudicó el servicio a la empresa De Vida. La regidora de Educación, Cati Perelló, ha informado que este jueves, 22 de agosto, se llevará a cabo una reunión informativa para las familias con el fin de presentarles las instalaciones, informarles del proyecto educativo que tendrá la nueva ‘escoleta’, los servicios, los horarios que ofrecerá y resolver las dudas de los interesados. De momento, hay dos o tres personas inscritas pero sea como sea, deja claro el Ayuntamiento, la ‘escoleta’ abrirá sus puertas el dos de septiembre con los usuarios que tenga.

Sant Joan abrirá la ‘escoleta’ municipal en septiembre / Aj.

Cabe recordar que el municipio del Pla de Mallorca lleva sin dicho servicio desde octubre de 2020 cuando cerró sus puertas la Escoleta Sant Vicenç de Paul. Ahora el reto de la nueva ‘escoleta’ Els Molins es atraer a las familias que se hayan visto obligadas a acudir a otros pueblos vecinos por la falta de este servicio en Sant Joan.

Está claro que en el caso de niños o niñas que acudan a otra ‘escoleta municipal’ de pueblos vecinos puede que no se contemple la opción de cambio en su último año pero sí que algunas familias puedan planteárselo en caso de que no hayan elegido la de Sant Joan como primera opción debido a las dudas de si abriría o no.

De hecho, el año pasado el anterior equipo de gobierno ya anunció que la ‘escoleta’ abrirá sus puertas en septiembre de 2023, algo que ha sido una realidad un año más tarde. Y es que si algo ha caracterizado las obras de construcción de dicha infraestructura en la que fue la Casa de Cultura de Sant Joan han sido los retrasos y la paralización de las obras. Y es que los trabajos a lo largo de estos seis o siete años han sufrido muchas demoras entre licitaciones que quedaron desiertas, empresas que lo dejaron o un cambio de normativa de educación infantil debido a la covid que les obligó a cambiar todo el proyecto por el tema de ventilación y del sistema antiincendios.

Años de lucha

«Después de muchos años de lucha, Sant Joan ya tiene ‘escoleta», ha anunciado el Ayuntamiento en redes sociales. De Vida ha ganado la licitación y ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por cuatro años. Así, estas dos semanas servirán para ultimar los detalles y poder abrir sus puertas a principios de septiembre. Sin ninguna duda, reconocen desde el Ayuntamiento, se trata de un hito muy esperado por los ‘santjoaners’ y ‘santjoaneres’.

Aunque este jueves se ha convocado a las familias para una reunión informativa, el Ayuntamiento, ha detallado la regidora Cati Perelló, contempla hacer una jornada de puertas abiertas y la inauguración de la ‘escoleta’ Els Molins a lo largo de la semana que viene.