El Much embiste al turismo masivo

No hay Much sin reivindicación o trasfondo social y político. El Much salió este año sin pelos en la lengua y embistió contra el turismo masivo. «Entre la masificación turística y las leyes contra la lengua esteim arreglats», manifestó ‘Es Bou’ desde una de las ventanas del Ayuntamiento de Sineu. En esta jornada, el municipio de Es Pla acapara todas las miradas de los mallorquines. Una fiesta que empezaron una treintena de jóvenes hace algo más de veinte años y ahora reúne entre 15 y 20 mil personas que llegan de toda la isla. Biel Passola, que encarnaba el protagonista del día, no fue el único que recibió los vítores de los centenares de personas que se agolpaban frente al Ayuntamiento ayer por la mañana. La glosadora manacorina, Alicia Olivares, cargó contra la ultraderecha en el pregón: «Aquellos que rompen las imágenes como la de Aurora Picornell». Precediendo al Much y al pregón hubo una aparición estelar.

Cada año el Much demuestra tener más recursos que una navaja suiza y el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ‘hizo acto de presencia’. Tras burlar la ‘Operación Jaula’ de los Mossos de Esquadra hace unos días en el parque de la Ciutadella en Barcelona, Puigdemont dejó momentáneamente Waterloo y no se quiso perder la XXI Mucada. Un actor se vistió de traje y corbata y subió a una de las ventanas del Ayuntamiento. Micrófono en mano, alentaba a los presentes mientras sonaba la voz en off del gironí en uno de sus mítines. «Pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver volveremos a gritar todos juntos bien alto: Visca Catalunya lliure», se escuchó desde la megafonía.

Fiesta del Much 2024 en Sineu / M. Mielniezuk

La jornada empezó de buena mañana en el polideportivo. Los sineuers se concentraron para desayunar y coger fuerzas. Lejos del típico variat o frit de matances apuestan por ir de pintxo en pintxo simulando una taberna del País Vasco. Sineu se convierte por unas horas en una localidad repleta de guiños al folklore vasco. Ikurriñas, camisetas del Atheltic Club o la simulación de San Fermín. La jornada se alarga hasta las 21.00 horas cuando se cierra con el New York, New York de Frank Sinatra en la plaza del Fossar.

Tras la primera convocatoria, los locales se concentraron en el parking del IES Sineu. Decenas de carrozas enganchadas a tractores y furgonetas y engalanadas por banderas mallorquinas, del Barça e ikurriñas dieron el ‘sus’ a una de las fiestas más sentidas del verano. Bajo los cánticos de «Yo soy de Sineu, de Sineu, de Sineu» y la tonada de las xeremies, los tractores dirigieron las carrozas hacia el Puig de Reig, donde el Much, según la leyenda popular, descansa. «El agua está en el pozo», clamó un sineuer antes de las 10.00 horas. Es un día de fiesta que sume a los locales en una mañana y tarde repleta de actos iconoclastas y llenos de ironía y sarcasmo.Despertar a la fieraDespués de recorrer medio pueblo tirando globos de agua y cantando desde las carrozas, Sineu invocó al Much.

Un actor hizo que Carles Puigdemont reapareciera «en el Much de Sineu». | M. MIELNIEZUK

El sonido de un cuerno, «muy difícil de manejar», según los locales, hizo que el protagonista despertara de las tinieblas. Con el protagonista ya en pie, no hay quien pare la marcha. Entonando el cántico «Much is, Much is bou bou» acabaron por disputar una batalla entre el bando moro y el cristiano para ver quién tira más de una cuerda mientras sus bocas estaban llenas de aceite. Tras el jolgorio en el Puig de Reig los locales se dirigieron al Ayuntamiento, donde el resto del pueblo les espera. Frente al Consistorio colgaban carteles de las ventanas rivalizando con el Cosso de Felanitx o alabando a la figura mucal aguardaban uno de los momentos más esperados de la jornada: el pregón.

«Pronto será en castellano»

Frente al Ayuntamiento todo fue jolgorio. Canciones de Antònia Font, Sopa de Cabra o de los Beatles encendieron a los centenares de personas que se agolpaban frente al Consistorio del municipio. Bailando sobre la tarima, el Much apareció desbocado al igual que todos los congregados frente al edificio, que combatían el calor con abanicos y con el agua lanzada desde los balcones. ‘Es Bou’ no se calló nada y no tuvo reparos en criticar duramente cuestiones como el turismo masivo, el alto precio de la vivienda o las leyes contra la lengua con el habitual tono burlesco que caracteriza a una de las neofiestas por antonomasia de Mallorca.

«Menos mal que tengo una cueva bien escondida, porque si no la convertirían en un resort», manifestó frente sus fieles que escuchaban su discurso bajo un calor sofocante. En este sentido, también se pronunció frente al arrinconamiento de la lengua. «No sé si pronto tendré que hacer este discurso en castellano», expresó. A la vez que los sineuers cantaban «boti, boti, boti foraster qui no boti». Aunque también bromeó explicando que quizá tendría que hacerlo en inglés «para que el acto fuera más internacional». El Much, encarnado por Passola, también celebró «la esencia de la fiesta», un festejo en el que «lo local y autóctono pasa a ser verdaderamente importante».

Contra la ultraderecha

La glosadora manacorina, Alicia Olivares, se encargó de pronunciar el pregón. Después de llegar en volandas al Ayuntamiento, Olivares cargó contra la ultraderecha. «Much tú que eres una buena fiera arruixa-los de aquí», exclamó. En la misma línea que el Much, también reivindicó el derecho a tener una vivienda digna y preguntó: «¿Creéis que es mucho pedir poder habitar nuestra casa?». Olivares resaltó una de las peculiaridades del Much, «estar en todos los sitios, estando en Sineu». Se toman prestados símbolos de fiestas de Llubí, Pollença o Ciutadella.

Durante la mañana fue la parte más sentida por los locales. | M. MIELNIEZUK

La pregonera se presentó como ‘Ramoneta Llull’, sobrina de una de las figuras más importantes de la Historia de Mallorca. «La palabra alimenta nuestro mundo», resaltó. Así, ironizó tomando como referencia a Llull en la cuestión de la vivienda: «Yo estaba en el puig de Randa y no podía soportar la subida del alquiler y me vi fuera sin saber donde ir. No te puedes fiar de los Airbnb». Asimismo, celebró que las mujeres hayan llegado al Much aunque advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer. «Celebraremos el día en el que las fiestas sean libres de agresiones», manifestó desde la ventana del Consistorio.

Sin embargo, quien robó por un momento la atención de los presentes fue un actor disfrazado con la careta de Puigdemont. El expresident de la Generalitat entró y dejó atónito al público que no esperaba su ‘reaparición’. Cuando acabó su discurso, el actor hizo el gesto de irse a las todas para que no fuera detenido en el acto.

‘S’Enqüentro’

El pregón de Olivares y el discurso del Much hizo que la marea de camisetas rosas se colocaran a los lados para simular un encierro de San Fermín. El Much se fue a comer y a descansar porque sobre las 17.00 horas se produjo s’Enqüentro entre el Much y la Muca, que se unieron bajo la canción All you need is love. Los legionarios y los miembros de la Muchal Foundation se encargaron de que todo ocurriera sin sobresaltos. A las 21.00 horas el New York, New York de Frank Sinatra bajó el telón hasta la siguiente edición.

