Los abuelos de Antònia vuelven para siempre a Alaró

«¡Qué revuelo cuando en el año 1986 descubrimos que mis abuelos eran los protagonistas de la foto que ilustraba el titular sobre las elecciones generales en el diario!». Así explica Antònia Coll la historia de una imagen que apareció por sorpresa en el Diario de Mallorca hace casi 40 años, y que ha acabado estampada en una fachada lateral de la casa de la calle Pontarró donde ahora vive la nieta, a manos del artista Catalina Julve. Los abuelos no sabían que los habían retratado cogidos del brazo y subiendo la calle de Son Antem, que va de la escuela graduada al centro del pueblo. Pero el testigo gráfico era tan bueno que años después este diario la seguía publicando siempre que hablaba de temas sociales, de personas mayores… Incluso una vez muerta la pareja aparecía el día menos pensado en el periódico, y la familia los descubría tomando un café o en cualquier papelería. La nieta dice ahora que solo puede dar «gracias infinitas a la cámara que los inmortalizó así», el histórico fotógrafo de esta cabecera. «Para muchos es poco más que una imagen anónima, pero para hijos y nietos, y buena parte de Alaró, son Dionís Rubí, de can Real, y Jerònia Campins, de can Vinyes», expresa la nieta.

Pasados los años, Antònia Coll y su marido, Joan Fuster, pensaron que sería bonito devolver a los abuelos para siempre a la calle en forma de mural en una fachada de la casa. Por eso contactaron con la artista Catalina Julve, «una mujer de trazo valiente», señala Coll, que conectó rápidamente con la idea. Ambas querían que fuera de color «rojo encendido, el color de su latido, de sus ideas rebeldes, de nuestra memoria abierta», expresa la nieta. De este modo, Dionís y Jerònia volvieron a caminar cogidos del brazo, «generando un nuevo paseo colectivo por las calles que nos andan por dentro», manifiesta Coll.

Catalina Julve pinta el mural de los abuelos de Alaró. / DM

La artista Catalina Julve explica que lo más importante a la hora de inspirarse fue el valor emocional que vio en la fotografía: «Para mí es importante que la imagen transmita sentimientos, más allá de que sea una buena fotografía. Además, fue muy bonito pintar para mis amigos», agrega la artista, que tardó dos días en trazar el mural con pintura acrílica.

El veterano fotoperiodista ya jubilado, Torrelló, tiene entre su archivo miles de fotografías cargadas de sentimientos y recuerdos como este. «Recuerdo perfectamente haber tenido esa imagen en las manos. Cuando una foto me gustaba mucho, me la guardaba en papel», explica. Cuarenta años después, todavía se acuerda del día que fotografió a la pareja: «Era una jornada de elecciones y quería capturar, además de los políticos, a los ciudadanos votando. Entonces los vi a ellos, enamorados, pegados el uno al otro, y los seguí unos cien metros hasta hacer la foto», comenta. «Me gustó mucho la soledad de la calle, la parejita, el bastón que llevaba él... el encuadre era precioso», añade Torrelló sobre la entrañable foto que, casi cuarenta años después, ha devuelto para siempre a la pareja a las calles de Alaró.