Puigdemont reaparece en el Much de Sineu

No hay Much sin ninguna sorpresa ni aparicion estelar. En esta edición compareció una particular versión de Carles Puigdemont.

Tras burlar el cuerpo de Mossos hace unos días en el parque de la Ciutadella, su figura reapareció este lunes en Sineu. Uno de los organizadores se vistió de traje y corbata, bajo un calor asfixiante, con la careta del ex president de la Generalitat.

Ocurrió a media mañana, antes del pregón de la glosadora manacorina, Alicia Olivares, y el discurso del Much. Este falso Puigdemont les robó el protagonismo ante los vítores del numeros púbilco.

Manu Mielniezuk

El actor ha subido a una de las ventanas del edificio y mientras recibía los vitores de los congregados ha empezado a sonar uno de sus discursos, a la vez que le imitaba micrófono en mano. El Much tiene más recursos que una navaja suiza.