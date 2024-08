El Much clama contra el turismo masivo y reivindica lo autóctono

Frente al Ayuntamiento todo ha sido jolgorio. Canciones de Antònia Font, Sopa de Cabra o de los Beatles encendieron a los centenares de personas que se agolpaban frente al Consistorio del municipio. Bailando sobre la tarima, el protagonista de la jornada apareció desbocado al igual que todos los congregados frente al edificio, que combatían el calor con abanicos y con el agua lanzada desde los balcones. El Much no se ha callado nada y no ha tenido reparos en criticar duramente cuestiones como el turismo masivo, el alto precio de la vivienda o las leyes contra la lengua.

"Menos mal que tengo una cueva bien escondida, porque si no lo convertirían en un resort", ha manifestado frente a los cientos de fieles que escuchaban su discurso bajo un calor sofocante. En este sentido, también se ha pronunciado frente al arrinconamiento de la lengua. "No sé si pronto tendré que hacer este discurso en castellano", ha expresado. A la vez que los sineuers cantaban "boti, boti, boti foraster qui no boti". Aunque también ha bromeado explicando que quizá tendría que hacerlo en inglés "para que el acto fuera más internacional". El Much, encarnado por Biel Passola, también ha celebrado "la esencia de la fiesta", un festejo en el que "lo local y autóctono pasa a ser verdaderamente importante".

Contra la ultraderecha

La glosadora manacorina, Alicia Olivares, ha sido la encargada de pronunciar el pregón. Después de llegar en volandas hacia el Ayuntamiento, Olivares ha cargado contra la ultraderecha. "Much tu que eres una buena fiera arruixa-los de aquí", ha exclamado. En la misma línea que el Much, también ha reivindicado el derecho a tener una vivienda y se ha preguntado: "¿Creéis que es mucho pedir poder habitar nuestra casa?".