¿No te pierdes una verbena de los pueblos de Mallorca? Cercam Festa es la cuenta que buscas

Hasta que no empieza la primera verbena de la temporada no arranca el verano. Forman parte de la faceta sagrada del costumbrismo mallorquín. No hay verano si no se pone un pie en una de ellas. Para canalizar la avalancha de verbenas que se suceden, sobre todo, durante los meses de julio y agosto cuatro jóvenes mallorquines crearon una cuenta de Instagram para informar del calendario de fiestas. De ahí nació Cercam Festa. «Tras la Covid, la gente iba loca por salir de fiesta», explica Toni Torrelló, el ideólogo de la iniciativa. Junto a Torrelló, de Maria de la Salut, se unieron dos jóvenes DJ’s de Llubí, Carles Alomar y Miquel Àngel López, conocidos artísticamente como Miki x Krls, y Maria Francisca Crespí, de Sencelles. «La fiesta hizo que nos conociéramos», recalca Crespí.

Carles Alomar y Miquel Àngel López, de Cercam Festa. / DM

«Antes de la pandemia había una cuenta que anunciaba en las redes sociales las fechas de las diferentes verbenas, pero solo de la parte de Llevant», continúa Torrelló. Sin embargo, cuando los locales volvieron a abrir las puertas y las plazas se llenaron otra vez este espacio quedó huérfano. «La gente tenía la necesidad de saber dónde había fiesta y en algo más de un año hemos crecido. Hasta hemos organizado algunas fiestas», manifiesta Crespí. En este sentido, remarcan la diferencia entre gestionar la plataforma durante los meses de verano y los de invierno. «Ahora no damos tanto bombo a discotecas o salas, mientras que en invierno sí», expresa. Se encargan de buscar los carteles de cada verbena, la hora, los artistas, el lugar... «En un fin de semana puede haber hasta 150 o 160 fiestas», subraya Torrelló.

Uno de los rasgos más identificativos de Cercam Festa es el 'Calendari Verbener'. Un mapa interactivo de Mallorca en el que los fines de semana aparecen cientos de puntos. Al pulsar en los puntos señalados en diferentes colores, se despliega toda la información de la fiesta. «Antes era bastante cutre porque en una misma publicación de Instagram añadíamos todas las verbenas. Cuando se publica el cartel de la fiesta, ahora, actualizamos el mapa», revela Crespí. Así, puntualiza que preferían no crear una app «porque es más difícil que funcione». De este modo, se lo han jugado todo a la cuenta de Instagram, que apoya la página web, y han dado el gran salto dentro de la juventud local. Programan y anuncian todas las verbenas de la isla, pero también se mojan y los fines de semana no fallan a la cita. «Miquel Àngel y Carles, los DJ’s no se pierden una, aparecen en todos los carteles», bromea.

No escapan de la saturación

Cada verano hay verbenas que son ineludibles, lo que provoca que miles de mallorquines se desplacen en masa hacia el pueblo que acoge la fiesta. Crespí revela que algunos ayuntamientos les han pedido que no promocionen la verbena de su pueblo «porque no quieren tanta afluencia de gente». Las fiestas tampoco escapan de la saturación. El Much de Sineu o el Cosso de Felanitx son ejemplos paradigmáticos de fiestas sentidas y vividas por los locales durante la mañana y transgredidas por los externos durante la tarde. «Algunas fiestas como el Much se han masificado y los organizadores tienen que estar hartos de tanta gente», cuenta Torrelló.

Maria Francisca Crespí, integrante de la iniciativa. / DM

El Ayuntamiento de Sineu decidió que en esta edición del Much a las 21 horas los bares tendrán que retirar las barras exteriores y la música tendrá que apagarse. Una medida que ha causado opiniones enfrentadas. «Los ayuntamientos tienen que actuar para que no se haga más bola de la que se está haciendo», sigue Torrelló. Por su parte, Crespí explica que «hay que buscar estrategias para continuar con la fiesta sin que afecte a los locales, para frenar a la gente que llegue desde fuera».

Sentimiento de pueblo

Cada pueblo de la isla vive sus mejores días durante las jornadas de fiestas locales. A la hora de escoger las más veneradas de Mallorca Torrelló no duda: «Las que más me gustan son las que tienen sentimiento de pueblo como el Rock N Rostoll, el Much o el Embala’t». Aunque dentro de Cercam Festa remarcan que «cada uno tira hacia su pueblo». «Yo soy de Maria de la Salut y te diría el Rock N Rostoll, mientras que Maria se quedaría con el Embala’t y Miquel Àngel y Carles elegirían el San Fermín llubiner», manifiesta. Crespí va más allá de Sencelles y se queda con el Carnaval d’estiu de Campanet. «Para nosotros que somos del Pla de Mallorca es la fiesta típica de principios de verano», comenta. Aunque también se queda con las neofiestas de el Much y el Cosso.

Toni Torrelló también forma parte del grupo. / DM

A pesar de que también se encargan de dar voz a las fiestas celebradas en discotecas y salas no tienen ningún atisbo de duda entre la dicotomía discoteca frente a verbena. Tanto Torrelló como Crespí unen fuerzas y decretan a la verbena como superior. «Sin duda, es mucho más mallorquina la verbena», asiente Torrelló. La verbena va íntimamente ligada al verano de los mallorquines. «Siempre, cien por cien la verbena. Es lo nuestro y tenemos que conservarlo», sentencia Crespí.