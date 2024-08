Sineu se engalana de rosa para sumergirse en la XXI Mucada este lunes, 12 de agosto, pero los asiduos a la fiesta por excelencia del Pla de Mallorca sabrán que en la Plaça del Fossar cuando se reúnen miles y miles de personas, la cobertura falla. Las autoridades esperan que no ocurra en esta edición del Much ya que este viernes el Govern ha presentado un innovador centro de telecomunicaciones transportable que permitirá maximizar la cobertura para los ciudadanos y mejorar la gestión y coordinación de operaciones de emergencias y de seguridad. Este dispositivo, que se estrenará este lunes con motivo de la fiesta del Much, no solo sirve para grandes eventos multitudinarios si no que también para zonas remotas de la isla donde falle la cobertura. Así, la estación transportable contribuirá a mejorar notablemente la cobertura de la red en situaciones de emergencia.

El Much de Sineu estrenará con un centro de telecomunicaciones transportable para garantizar la cobertura / R.F.

Así lo ha explicado el gerente de la Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital), Miquel Cardona, que ha remarcado que el centro de telecomunicaciones transportable es una solución innovadora que marca un avance significativo en la infraestructura de comunicaciones de Balears porque está diseñado para ser desplegado de manera rápida y ofrece una cobertura “excepcional” en áreas remotas y durante eventos de gran magnitud. Así, Cardona ha hecho hincapié en que esta rapidez permite una mejora sustancial en la gestión y coordinación de operaciones de emergencia, sobre todo, en zonas con infraestructura limitada o inexistente.

El nuevo centro de telecomunicaciones transportable, que estará disponible para todos los cuerpos de seguridad que lo soliciten, facilita una coordinación más eficaz. Además, Cardona ha desgranado que la innovadora infraestructura posibilita acceder a los datos en tiempo real, lo que conlleva una optimización de la toma de decisiones. También permite geolocalizar al personal de emergencias para gestionar de manera eficiente los recursos en situaciones de emergencia.

"Balears tiene una orografía complicada, y es necesario desarrollar una compleja infraestructura de telecomunicaciones para garantizar una buena cobertura. Nuestro compromiso es proporcionar cobertura a los cuerpos de seguridad. En este contexto, mientras desarrollamos la infraestructura fija, hemnos trabajado en un centro de telecomunicaciones transportable que permitirá cubrir cualquier emergencia en Mallorca y, en un máximo de dos horas, establecer una comunicación efectiva entre el aviso y la transmisión del centro. Está equipado con una batería de 24 horas, pero si la emergencia o el evento multitudinario requiere más tiempo, se puede conectar a un grupo electrógeno o a la red eléctrica", ha especificado el experto.

IB Digital añadirá este verano estas estaciones transportables, que se financian a través del factor de insularidad, en Ibiza y Menorca, con una tercera prevista para Formentera a mediados de 2025. Además, IB Digital proporciona un apoyo adicional en situaciones de emergencia con el préstamo de terminales portátiles TetraIB.

El centro de telecomunicaciones transportable incluye una estación de la red TetraIB, que es la plataforma de comunicaciones digitales avanzadas que facilita la coordinación eficaz entre los servicios de seguridad y emergencias y otros organismos públicos de Balears. Los principales usuarios de esta red incluyen los cuerpos de Emergencias, IBANAT, SAMU, Bomberos de Mallorca y la Policía Local. Actualmente, la red cuenta con 59 estaciones base en funcionamiento y tiene planes para instalar 40 más en los próximos cuatro años, alcanzando una cobertura futura del 90% del territorio balear.

A cualquier lugar

"Contar con estos sistemas modernos de telecomunicaciones es una gran ayuda porque son capaces de llegar a cualquier lugar sin que se pierda la conexión directa entre los cuerpos de emergencias como la Policía Local o los voluntarios de Protección Civil de los municipios, y también con los ciudadanos. Esto mejora la gestión de las emergencias y hace que los ciudadanos estén y se sientan más seguros y protegidos", ha afirmado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas que ha estado acompañada por el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, y el presidente de la FELIB, Jaume Ferriol.

Mulet ha especificado que para el lunes del Much Sineu contará con 100 efectivos. “Con 15.000 o 20.000 personas los móviles fallan en la Plaça del Fossar y lo importante y básico es que las fuerzas de seguridad estén bien comunicadas”, ha defendido el alcalde ‘sineuer’.